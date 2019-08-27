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вторник, 27 августа 2019 11:23

В Чехии сможет трудоустроиться вдвое больше украинцев

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В Чехии сможет трудоустроиться вдвое больше украинцев
Республика сможет трудоустроить ежегодно 40 тыс. Граждан Украины Фото: nrcu.gov.ua

Чехия подняла квоты привлечения иностранных работников на национальные предприятия всех видов собственности.

Наибольшие квоты предусмотрены для Украины, пишет Еспересо.

Республика сможет трудоустроить ежегодно 40 тыс. Граждан Украины. В текущем году разрешения на работу могли получить 19,6 тыс. украинцев.

Правительство также одобрило квоты по 2 тыс. рабочих мест для граждан Сербии и Черногории, по 1 тыс. - для владельцев паспортов Монголии, Молдовы и Филиппин. На предприятиях республики сможет трудоустроиться 600 граждан Индии и 300 граждан Казахстана.

Чешское правительство выделило около € 40 млн. Для оказания помощи Украине, Молдове, Грузии, Боснии и Герцеговине, Замбии, Камбодже, Эфиопии и другим странам со слабой экономикой, переживших стихийные бедствия или преодолевают последствия вооруженных конфликтов.

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Украина получит около €790 тыс. Средства будут направлены на поддержку демократических процессов и реализацию экономических реформ.

В 2050-м Украина потеряет более трети рабочей силы. Население страны сокращается и стареет. К 2030-му Украина потеряет примерно 15% рабочей силы, через 20 лет - 30%. Среди всех стран Центральной и Восточной Европы-хуже ситуация только в Латвии и Болгарии.

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