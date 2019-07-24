Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт

В 2050-м Украина потеряет более трети рабочей силы. Население страны сокращается и стареет.

К 2030-му Украина потеряет примерно 15% рабочей силы, через 20 лет - 30%. Среди всех стран Центральной и Восточной Европы-хуже ситуация только в Латвии и Болгарии, сообщают в эфире "Завтрак с 1+1".

Население Украины сокращается, молодежь едет за границу. Рождаемость не перекрывает этих потерь и средний возраст украинца постоянно растет.

Чехия, Польша и Словакия упрощают процедуры для трудовых мигрантов. Именно ими они перекрывают нехватку рабочей силы и как источник трудовой миграции рассматривают именно Украину.

В Украину трудовые мигранты не едут. МВФ советует активнее брать в Украине на работу сотрудников старшего возраста – 55 лет и выше. В стране есть некоторые категории компаний, имеющих в штате много сотрудников.

На сайтах по поиску работу работодатели ищут более молодых специалистов - до 35-ти лет.

"В стране складывалось предубеждение, что лучший возраст для кандидата 25-35, а после 30 - то уже такая ранняя старость. Дальше уже вообще считать некого. Даже у нас с вами средний возраст 70 лет, оказывается, что работодателям после 35-ти мы не очень нужны", - рассказала специалист по кадрам Татьяна Пашкина.

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С начала года 1996 украинцев получили разрешение на эмиграцию в США. В прошлом году таких было 3358, в 2014-м — 1368. Статистику наводят в Государственной миграционной службе. Выехать на постоянное место жительства в Беларусь разрешили 128 украинцам, Литву — 366, Молдову — 90, Германию — 411, Польшу — 14, Россию — 331.