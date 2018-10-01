Рассказали, когда украинцы перестанут ездить на заработки

За рубежом находится 3,2 млн украинцев. Фото: Etcetera Media

В Министерстве социальной политики Украины считают, что миграция украинцев за границу существенно сократится через 2-3 года. Именно тогда средний уровень зарплаты в Украине достигнет 15 тыс. грн.

Об этом сообщил министр соцполитики Андрей Рева, передает пресс-служба Кабмину.

"На сегодня, в пересчете на гривны, украинские заробитчане в Польше в среднем получают 19200 гривен в месяц. Для уменьшения уровня трудовой миграции, как я уже неоднократно говорил, средняя зарплата в Украине должна быть не меньше 15000 гривен. Мы планируем, что в этом году средняя зарплата в декабре выйдет на размер 10000 гривен, и нам нужно три-четыре года чтобы наша средняя зарплата вышла на нужные показатели", — заявил Рева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские студенты в Польше не планируют возвращаться домой

Он отметил, что причиной начала очередной "волны миграции" является то, что работодатели долгое время не повышали уровень оплаты труда работникам.

"Поэтому правительство делает все возможное со своей стороны, чтобы стимулировать процесс роста доходов людей", — говорит министр.

По его словам, сейчас за рубежом находится 3,2 млн украинцев. Во время волны миграции в 90-х годах эта цифра составляла около 7 млн человек.

За январь-март 2018-го, по официальным и неофициальным каналам, украинцы перечислили из-за границы домой $2,614 млрд. 2017 - го - $ 9,331 млрд. По объему поступлений от трудовых мигрантов в Украину лидирует Польша. 2017-го пришло $3,12 млрд. За первые 3 месяца 2018 - го- $ 865 млн.