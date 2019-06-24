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понедельник, 24 июня 2019 18:47

Назвали польский город, в котором каждый шестой - украинец

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Назвали польский город, в котором каждый шестой - украинец
В апреле уровень безработицы в Лодзи упал до 5,4%. Фото из открытых источников.

От 90 до 100 тыс. украинцев живут в Лодзинском воеводстве. Большинство из них в Лодзи - около 80 тыс. Это значит, что украинцы составляют 1/6 населения города.

Определить точное количество работников из восточной границы Польши сложно, но это делают на основании выданных разрешений на работу. Об этом говорит директор бюро экономического развития мэрии города Михал Смехович, передает "Радио Польша".

Из-за роста количества работников с восточной польской границы в Лодзи произошло рекордное падение безработицы. Центральное статистическое управление зафиксировало уровень безработицы на конец апреля в 5,4%. Есть вероятность, что этот показатель упадет ниже 5% летом.

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После введения новых правил трудоустройства в Германии часть украинцев из Польши могут перебраться туда. Однако Павел Кулага из фирмы Foreign Personel Service объясняет, что новый немецкий закон облегчит работу прежде всего квалифицированным специалистам. Поэтому этого ожидать не стоит.

По данным Национального банка Польши, в стране работает около 1,2 млн украинцев.

80% украинцев, которые раньше работали за рубежом, хотят вернуться туда снова. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала ОЛХ.

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