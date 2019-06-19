В каких странах ищут работу украинцы

80% украинцев, которые раньше работали за рубежом, хотят вернуться туда снова.

Подавляющее большинство готово ехать работать в те же страны, где были раньше. В частности, речь идет об украинцах, которые работали в Литве, Великобритании и Словакии. Рейтинг стран, которые превысили все ожидания украинских заробитчан, возглавили США и Швеция, пишет olx.ua.

Автор: olx.ua По специальности за рубежом планируют работать только 37% украинцев. Столько же готовы браться за любую работу. Рассматривают вакансии в сферах производства и строительства.

50% опрошенных утверждают, что хотят поехать работать в Германию, а 27% - в Польшу и США.

На работу за границу едут из-за низкого уровня зарплат в Украине. Там планируют получать более $1 тыс. ежемесячно. На доход от $1 до $2 тыс. рассчитывают 7 из 10 украинцев. Еще 17% хотят зарабатывать более $2 тыс.

Украинцы едут работать за границу из-за нестабильной экономической ситуации дома. Некоторые чувствуют себя незащищенными в Украине, другие не могут найти здесь работы.

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В то же время по специальности за рубежом планируют работать только 37% украинцев. Столько же готовы браться за любую работу. Рассматривают вакансии в сферах производства и строительства.

50% опрошенных украинцев в возрасте до 35 лет не хотят возвращаться в Украину. Выехать за границу навсегда хотят люди с высоким и низким материальным положением.

Украина вошла в рейтинг стран, которые получили наибольшее количество денег от трудовых мигрантов. Об этом свидетельствует статистика денежных переводов Всемирного банка за 2018 год. В Украину трудовые мигранты перевели 2018-го $14,39 млрд.