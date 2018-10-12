Как сохранить семью, уезжая на заработки

Антон Угляр родом из Тернопольщины. 9 лет живет в британском Лондоне

На заработки за границу лучше ехать холостяком. Или вместе со своей половиной.

Так считает Антон Угляр из Тернопольщины. Он 9 лет живет в британском Лондоне.

"Уезжая за границу, самое важное – иметь цель. Есть люди, которые заработали денег - и домой. Другие остаются в Англии на 12-15 лет. Потом уже боятся возвращаться. За эти годы много меняется. Общается с родными через скайп, но ему уже трудно быть с ними на одной волне. Не видел ребенка 10 лет, а по компьютеру командует, как ему себя вести. Или ругает. От долгой разлуки семьи распадаются. Человек едет за границу заработать. А получается: что-то приобретает, но многое теряет", - говорит Угляр.

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Зато, считает, вместе в чужой стране супруги могут быть успешными.

"Зарабатывают деньги, покупают недвижимость в Украине - ведь приезжают в основном, чтобы дать какой-то старт детям. Живут на зарплату жены, а зарплату мужа откладывают. Женщины в Англии зарабатывают меньше. Вдвоем за 3-4 года могут скопить на квартиру в Киеве.

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Полную версию разговора с Антоном Угляром можно прочитать здесь.

Работа за границей входит в тройку самых распространенных причин, по которым люди расстаются. Семьи распадаются после 2 лет разлуки, по наблюдениям киевского семейного психолога Екатерины Геращенко. Не спасет ни телефон, ни скайп. Отсутствие физического контакта, постоянная ревность и подозрения в измене приводят к разводу супругов, которые прожили в браке более 20 лет.