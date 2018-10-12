Как сохранить семью, уезжая на заработки

 
Ексклюзивы
1/5
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
3 Просмотров: 1899
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
2 Просмотров: 1566
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 630
В Киеве стартовал марш националистов
В Киеве стартовал марш националистов
5 Просмотров: 981
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3024
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1404
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1548
"Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась" - Алексей Ковжун
"Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась" - Алексей Ковжун
Просмотров: 864
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Просмотров: 540
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Просмотров: 1647
Фото
Все фото
6
6
22
10
5
Побывала в 30 странах: украинка рассказала о работе стюардессы в Иордании и
Побывала в 30 странах: украинка рассказала о работе стюардессы в Иордании и
Украинка рассказала о своем опыте работы в Эмиратах
Украинка рассказала о своем опыте работы в Эмиратах
Электричество покупают в магазинах - украинец удивил жизнью на островах
Электричество покупают в магазинах - украинец удивил жизнью на островах
Украинка рассказала, как стала стюардессой за границей
Украинка рассказала, как стала стюардессой за границей
Чемпион Украины умер на заработках в Польше
Чемпион Украины умер на заработках в Польше
Видео
Все видео
Итальянец поразил песней про львовскую маршрутку
Итальянец поразил песней про львовскую маршрутку
Украинка рассказала, почему потеряла руку на заработках в Польше
Украинка рассказала, почему потеряла руку на заработках в Польше
Цифровая эра, падение курса, мигранты из России - что изменится для украинцев в августе
Цифровая эра, падение курса, мигранты из России - что изменится для украинцев в августе
Турецкий военный переехал в Украину и открыл ферму
Турецкий военный переехал в Украину и открыл ферму
Как без образования и английского зарабатывать не менее руководителя компании в США
Как без образования и английского зарабатывать не менее руководителя компании в США
Интервью
1/5
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 630
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3024
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1404
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1548
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 3798
Колонка
Екатерина Лукьяшко
Екатерина Лукьяшко
14 октября 2018
2 Просмотров: 585
Ні грама протекції
– А я ему и говорю: не возьмешь на главную роль – об этом можешь забыть, – каже висока брюнетка, проводячи пальцями з червоним ...
понедельник, 15 октября 2018 11:05

Как сохранить семью, уезжая на заработки

  Комментировать
Как сохранить семью, уезжая на заработки
Антон Угляр родом из Тернопольщины. 9 лет живет в британском Лондоне

На заработки за границу лучше ехать холостяком. Или вместе со своей половиной.

Так считает Антон Угляр из Тернопольщины. Он 9 лет живет в британском Лондоне.

"Уезжая за границу, самое важное – иметь цель. Есть люди, которые заработали денег - и домой. Другие остаются в Англии на 12-15 лет. Потом уже боятся возвращаться. За эти годы много меняется. Общается с родными через скайп, но ему уже трудно быть с ними на одной волне. Не видел ребенка 10 лет, а по компьютеру командует, как ему себя вести. Или ругает. От долгой разлуки семьи распадаются. Человек едет за границу заработать. А получается: что-то приобретает, но многое теряет", - говорит Угляр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинка рассказала о нелегальной жизни в США

Зато, считает, вместе в чужой стране супруги могут быть успешными.

"Зарабатывают деньги, покупают недвижимость в Украине - ведь приезжают в основном, чтобы дать какой-то старт детям. Живут на зарплату жены, а зарплату мужа откладывают. Женщины в Англии зарабатывают меньше. Вдвоем за 3-4 года могут скопить на квартиру в Киеве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 18 часов в "холодильнике" и штрафы по 10 тысяч гривен: три истории заробитчан

Полную версию разговора с Антоном Угляром можно прочитать здесь.

Работа за границей входит в тройку самых распространенных причин, по которым люди расстаются. Семьи распадаются после 2 лет разлуки, по наблюдениям киевского семейного психолога Екатерины Геращенко. Не спасет ни телефон, ни скайп. Отсутствие физического контакта, постоянная ревность и подозрения в измене приводят к разводу супругов, которые прожили в браке более 20 лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как сохранить семью, уезжая на заработки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
октября

Голову шпионки отдали в музей анатомии в Париже

Серийного маньяка признали виновным в 56 убийствах

Самое читаемое
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
6
 1 Просмотров: 23193
Филарет рассказал, кто должен возглавить Единую украинскую церковь
Филарет рассказал, кто должен возглавить Единую украинскую церковь Просмотров: 20170
Раскованная чешская спортсменка полностью обнажилась ради поклонников
Раскованная чешская спортсменка полностью обнажилась ради поклонников
19
 Просмотров: 16902
Кличко с Гройсманом встретились со Шварценеггером
Кличко с Гройсманом встретились со Шварценеггером
7
 Просмотров: 15472
Комплекс &quot;БУК М1&quot; и танк &quot;Оплот&quot; - стартовала выставка нашей техники
Комплекс "БУК М1" и танк "Оплот" - стартовала выставка нашей техники
11
 Просмотров: 11979
Мигранты
Что можно купить за минимальную зарплату в Лондоне
Что можно купить за минимальную зарплату в Лондоне
 Просмотров: 1440
Что в первую очередь надо на заработках в Англии
Что в первую очередь надо на заработках в Англии
 Просмотров: 684
В Эстонии украинцам выдали рекордное количество видов на жительство
В Эстонии украинцам выдали рекордное количество видов на жительство Просмотров: 513
Рассказали, когда украинцы перестанут ездить на заработки
Рассказали, когда украинцы перестанут ездить на заработки 1 Просмотров: 981
Побывала в 30 странах: украинка рассказала о работе стюардессы в Иордании и
Побывала в 30 странах: украинка рассказала о работе стюардессы в Иордании и
6
 Просмотров: 900
Больше всего комментируют
7
Правоохранителям, которые незаконно прослушивали телефон Вилкула, грозит до 7 лет тюрьмы
7
"Подвижуем" и напомним, кто в стране настоящий патриот - Аваков
5
Путин поднял вопрос автокефалии Украины
5
В Киеве стартовал марш националистов
4
"Поцелуй нас в ср*ку" - украинские артисты жестко потролили Путина
Голосов: 911
Голосование Что заставляет вас думать об эмиграции?
  • Низкие заработки
  • Импотенция политической элиты
  • Война
  • Отсутствие перспектив личного и профессионального развития
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua