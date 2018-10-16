Что нужно для получения британской визы

Для открытия туристической визы в Великобританию нужно привести достаточно аргументов, что ты там не останешься. Что в Украине есть работа, семья, деньги на счету. Должна быть приглашающая сторона. Четкий план путешествия и билеты в обе стороны.

Об этом в интервью gazeta.ua рассказал Антон Угляр с Тернопольщины. Он учится и живет в британском Лондоне. Занимается финансовым консалтингом.

"Для обучения тоже нужна виза. Документы подают в электронном виде. Колледж или университет рассматривает их и принимает решение о зачислении или отказе.

Следующий шаг – оплата за первый год. Как только вуз получает деньги, выдает приглашение. Это подтверждение, что вы стали студентом. Тогда с этим подтверждением, паспортом и дополнительными документами - выпиской из банковского счета, копиями дипломов или аттестатов - следует обратиться за студенческой визой. Ее открывают на срок всей учебы, может быть и на несколько лет", - говорит Угляр.

Автор: Предоставлены Антоном Угляром Антон Угляр: "Для обучения тоже нужна виза. Документы подают в электронном виде. Колледж или университет рассматривает их и принимает решение о зачислении или отказе"

По словам украинца, рабочую визу в Англию получить очень сложно.

"Миграционная политика сводится к тому, что кандидат должен быть уникальным, способным. Такое разрешение может получить хирург, скажем, которому прислал приглашение королевский госпиталь. Или финансист, которого берут на работу в банк. Есть категория "исключительные таланты". У этих людей тоже есть высокие шансы.

Миграционная служба поставила высокую планку для таких разрешений. Зарплата не менее 30 тысяч фунтов в год. Это большие деньги. Кроме того, не все компании могут набирать иностранцев. Я пробовал подавать свои резюме. Не получил ни одного положительного ответа от фирм, которые имеют право предоставлять рабочую визу", - говорит он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что можно купить за минимальную зарплату в Лондоне

Чтобы иметь возможность продлевать визу, Антон Угляр постоянно подает документы на какие-то курсы.

"Стараюсь быть закрепленным за какой-то организацией: школой, университетом. 2016-го проходил месячный курс обучения в бизнес-школе Cass. Это часть Лондонского городского университета, входит в пятерку лучших бизнес-школ Европы. Мне открыли визу на полгода. Тяну время, чтобы получить разрешение на постоянное место жительства. Надо 10 лет легально прожить в Англии. А потом через год-два есть шанс получить британское гражданство", - говорит Антон Угляр.

По его наблюдениям, лучший вариант получить официальный статус в Британии – брак с гражданами Европейского Союза. Так человек получает разрешение на 5 лет. Потом возможность продлить еще на 5. А через 10 лет - подать документы на постоянное место жительства.

6500 украинцев официально работают в Израиле, по данным министерства внутренних дел этой страны. Примерно столько же находятся на заработках неофициально. Не стоит верить фирмам, которые берут деньги за трудоустройство наперед, говорят эксперты. Почти 90% людей без объяснений отправляют обратно на границе. За год не пропустили более 7 тыс. украинцев. Легальной может быть только работа по специальной визе, которая утверждена Украиной и Израилем. Работнику предоставляют страховку, жилье и социальные гарантии.