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четверг, 28 ноября 2019 09:52

Четверть государственного бюджета: сколько средств перечислят заробитчане в Украину

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Четверть государственного бюджета: сколько средств перечислят заробитчане в Украину
В 2019 году гастарбайтеры перечислят больше денег, чем в прошлом году. Фото: 24 Канал

Национальный банк Украины подсчитал, сколько заробитчан перечислит денег в страну. По их данным, это более $ 11 млрд.

В 2019 году украинцы, работающие за рубежом, перечислят больше денег, чем в прошлом году. По нынешнему курсу эта сумма превысит 264 миллиарда гривен - около четверти государственного бюджета на следующий год.

"Номинальный рост зарплат составляет около 20%. За счет укрепления гривны доходы в валютном эквиваленте тоже растут. В этом году гривна укрепилась на 12%. Получается, что когда переводить в иностранную валюту, доходы граждан выросли почти на треть", - говорит замглавы НБУ Олег Чурий в интервью UA.TV.

По его словам, это является положительным фактом для того, чтобы украинцы оставались работать на Родине.

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За первое полугодие 2019-го заробитчане в Украину перечислили более $5,5 млрд, свидетельствуют данные Нацбанка.

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