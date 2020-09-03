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четверг, 03 сентября 2020 15:27

Восточная Европа перестроится вокруг Киева - самое интересное в журнале "Країна"

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"Нам помогут победить в войне духовное единство и сила. Между Россией и Украиной постоянно идет спор относительно наследования Киевской Руси. Украина должна возродить модель Киева, которая следует из глубинных источников тогдашней культуры, - говорит в интервью журналу "Країна" Мирослав Маринович, публицист, религиовед, вице-ректор Украинского католического университета. - Киев и Москва - не два обособленных центра, а геополитические "сообщающиеся сосуды". Это проявляется и в государственной, и в церковной сфере. Подъем уровня пассионарности в одном "сосуде" почти автоматически означает опускание во втором. Поэтому формулой спасения Украины является не "китайская стена" между ней и Россией, а духовный подъем Киева, благодаря которому сюда перейдет цивилизационный "момент движения".

10 лет назад руководители и верующие Православной церкви Украины не думали, что могут отойти от Московского патриархата. Это произошло, и они мыслят в другом ключе. 10 тезисов активистов Православной церкви (документ создала инициативная группа священства и прихожан ПЦУ. Содержит предложения, как Украинской церкви реформироваться, стать более открытой. - Gazeta.ua) - мощная интеллектуальная составляющая. Это православный открытый Киев, а не закрытый в противостоянии с "третьим Римом". Если это и дальше развивать, получим духовные силы выиграть у России цивилизационно.

Будущая гармоничная модель жизни украинского общества будет выращена не в Риге, Таллинне или Варшаве, а в Киеве методом проб и ошибок. Украина удержит свою независимость. Мы являемся свидетелями завершения 400-летнего цикла. Дух древнего Киева, побродив в северных просторах Московии, возвращается в родные окрестности Днепра. В нынешнем украинском "коктейле" отживших концепций и верований выбродит новая идея. Это означает реорганизацию всего восточноевропейского пространства вокруг Киева".

 

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