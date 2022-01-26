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В Закарпатье отчитались о формировании бригад терробороны

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В Закарпатье отчитались о формировании бригад терробороны
На Закарпатье сформировали более сотни бригад. Фото: inform.zp.ua

На Закарпатье сформировали более сотни отдельных бригад терробороны.

Об этом сообщили в Фейсбуке Закарпатской ОГА.

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"Раньше в наших батальонах в каждом районе на службе находилось по 2 человека, а с начала года – почти 50. Сейчас у нас сформирована 101 отдельная бригада терробороны и 7 отдельных батальонов", – отметил во время брифинга в Закарпатской ОГА командир воинской части А 7029 подполковник Юрий Богдан.

Набор военнослужащих в каждом районе и областном центре для прохождения службы по контракту продолжается. Речь о солдатах, сержантах и ​​офицерах запаса.

Предпочтение отдается тем, кто уже проходил военную службу.

Командир воинской части А 7080 майор Александр Чуйко сообщил о возможных направлениях обучения, среди которых – тактическая, огневая, инженерная подготовка, тактическая медицина.

1 января вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления". Документ регулирует организацию национального сопротивления и подготовку граждан.

В терроборону в первую очередь будут принимать граждан с опытом военной службы.

Президент Владимир Зеленский назначил командующего Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Им стал боевой генерал Юрий Галушкин.

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