Зеленский назначил генерала Галушкина командующим силами терробороны ВСУ

Силы территориальной обороны возглавил бригадный генерал Юрий Галушкин. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский назначил командующего Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

Им стал боевой генерал Юрий Галушкин. Указ от 1 января был опубликован на сайте главы государства.

В 2001-2002 годах Галушкин был участником международной миротворческой операции в Косово (Союзная Республика Югославия).

С 2014 года участвовал в составе сил и средств, привлекаемых к антитеррористической операции (Операции объединенных сил) на территории Донецкой и Луганской областей.

С июня 2014 года по январь 2015 исполнял обязанности командующего Высокомобильными десантными войсками, которые в то время входили в состав Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

После того, как Высокомобильные десантные войска стали отдельным родом войск ВСУ, Юрий Галушкин был назначен заместителем командующего.

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Юрий Галушкин выносит на себе раненого бойца в 2015 году. Фото: Facebook/Алексей Мочанов

С декабря 2019 года он проходил службу в должности главного инспектора Министерства обороны Украины, а с середины 2020 года – заместителя главного инспектора.

За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге бригадный генерал Юрий Галушкин награжден орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней.

С 1 января 2022 года вводится в действие Закон Украины "Об основах национального сопротивления", согласно которому ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ.