Зеленский назначил генерала Галушкина командующим силами терробороны ВСУ

Президент Владимир Зеленский назначил командующего Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.
Им стал боевой генерал Юрий Галушкин. Указ от 1 января был опубликован на сайте главы государства.
В 2001-2002 годах Галушкин был участником международной миротворческой операции в Косово (Союзная Республика Югославия).
С 2014 года участвовал в составе сил и средств, привлекаемых к антитеррористической операции (Операции объединенных сил) на территории Донецкой и Луганской областей.
С июня 2014 года по январь 2015 исполнял обязанности командующего Высокомобильными десантными войсками, которые в то время входили в состав Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
После того, как Высокомобильные десантные войска стали отдельным родом войск ВСУ, Юрий Галушкин был назначен заместителем командующего.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лавров сделал впечатляющие заявления по Донбассу: подробности
С декабря 2019 года он проходил службу в должности главного инспектора Министерства обороны Украины, а с середины 2020 года – заместителя главного инспектора.
За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге бригадный генерал Юрий Галушкин награжден орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней.
С 1 января 2022 года вводится в действие Закон Украины "Об основах национального сопротивления", согласно которому ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ.
Комментарии