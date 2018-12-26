Украину с Польшей будет связывать один пешеходный переход

Польша оставит один пеший переход границы Фото: Погляд

Польша закрывает пешеходный переход границы с Украиной в Угринове.

Граждане, пересекающие границу пешком, начали создавать препятствия для тех, кто едет на автомобилях, сообщил Укринформу помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.

Эксперимент продолжался с 2015-го, ежегодно его пролонгировали на полгода. Польская сторона решила завершить эксперимент ввиду того, что граждане, которые пересекают там границу, начинают создавать препятствия для тех, кто едет на автомобилях. "Это просто рабочий момент, который требует доработки и выхода на другой уровень пограничного контроля на данном направлении", - добавил Слободян.

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На Украине-польской границе после закрытия в Угринове останется только один переход в Шегине.

"Мы уже получили с польской стороны официальных документах о закрытии пешего перехода. Уже подписали все документы о прекращении проекта. Когда этот пункт пропуска открыли накануне Евро-2012, он почти не пользовался спросом. Не было развитой инфраструктуры ни с нашей, ни с польской стороны. автобусы там вообще не ходили. Переход сделали для местного населения и выделили для этого одну из полос автобусного движения. Прошло много лет, нагрузка увеличилась в разы. Большого наплыва людей нет. Поэтому поляки решили восстановить функционирование, как и было запланировано", - говорит пресс-секретарь львовского пограничного отряда Ярослава Мельник.