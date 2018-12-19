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четверг, 20 декабря 2018 10:51

Поляки закрывают пешеходный пункт пропуска "Долгобичув-Угринов"

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Поляки закрывают пешеходный пункт пропуска &quot;Долгобичув-Угринов&quot;
Закрывают пешеходный переход на польско-украинской границе. Фото: shoppingpl.com

Польша с нового года закрывает пешеходный пункт пропуска "Долгобичув-Угринов". Для удобного и безопасного пешеходного пересечения границы он не был оснащен и дальше работать не сможет.

Теперь границу смогут пересечь только автомобили и автобусы, заявила польская пограничная служба.

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"Мы уже получили с польской стороны официальных документах о закрытии пешего перехода. Уже подписали все документы о прекращении проекта. Когда этот пункт пропуска открыли накануне Евро-2012, он почти не пользовался спросом. Не было развитой инфраструктуры ни с нашей, ни с польской стороны. автобусы там вообще не ходили. Переход сделали для местного населения и выделили для этого одну из полос автобусного движения. Прошло много лет, нагрузка увеличилась в разы. Большого наплыва людей нет. Поэтому поляки решили, восстановить функционирование, как и было запланировано", - говорит пресс-секретарь львовского пограничного отряда Ярослава Мельник.

Пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" официально открыли 2014-го. Пешеходный переход обустроили 1 июля 2015-го, как экспериментальный проект, действие которого постоянно продливали. В сутки "Долгобичув-Угринов" пересекают более 3,5 тыс. путешественников, из которых пешком или на велосипеде - около 850 человек.

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