Убийца украинского волонтера Мирошниченко требовал в суде переводчика с украинского на русский

Артема Мирошниченко убили двое подростков. Фото: "Восточный вариант"

Убийца волонтера Артема Мирошниченко требовал в суде переводчика с украинского на русский.

Член Донецкой областной организации ВО "Свобода" Мария Чашка написала об этом в Facebook.

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"Подонок, который убивал человека, студент педучилища, в суде пожелал переводчика с украинского на русский, а государственный адвокат заявила, что она не понимает украинского и лепетала перед судьей о необходимости закрытого заседания по избранию меры пресечения, так как у подонка ранимая душа. Поэтому и общественность выдворили из зала суда, а дальше, видимо, уже вместе гаварили на понятном языке, потому что выбрали меру пресечения - домашний арест", - написала она.

В Лимане Донецкой области умер 37-летний волонтер Артем Мирошниченко. Его жестоко избили питлиткы, так говорил на украинском языке.