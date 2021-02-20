Как кофеин влияет на функции головного мозга человека

Длительное употребление кофе увеличивает количество жиров в крови. Фото: pixabay.com

Регулярное употребление кофеина уменьшает объем серого вещества в мозге.

Швейцарские исследователи обнаружили, что потребление кофе может ухудшить способность человека к обработке информации, пишет Daily Mail.

Уменьшение было особенно заметным в правой медиальной височной области мозга, которая важна для консолидации памяти.

Однако негативный эффект оказался временным. Всего лишь 10 дней без кофеина смогли полностью изменить ситуацию.

"Наши результаты не обязательно означают, что кофеин негативно влияет на мозг. Но ежедневное его потребление, очевидно, влияет на нашу когнитивную функцию, что требует дальнейших исследований", - сказала докторка Кэролин Райхерт из Базельского университета.

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В исследовании участвовала группа из 20 здоровых молодых людей, каждый из которых регулярно пил кофе каждый день. Им давали три таблетки кофеина 150 мг в день в течение 10-дневного периода. Они не должны были употреблять во время эксперимента любой другой кофеин.

Исследования показали, что у участников уменьшилось количество серого вещества в головном мозге.

Кроме этого, во время дополнительных исследований, австралийские эксперты обнаружили, что длительное употребление кофе - шесть или более чашек в день - может увеличить количество жиров в крови.

Ученые обнаружили, что долгий сон в выходные дни может ухудшить психическое здоровье человека и вызвать депрессию. Это связано с нерегулярным режимом сна.