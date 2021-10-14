"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов

Фото: Валерий Шмаков

14 октября в селе Конопиця возле Львова состоялась военно-историческая реконструкция боя отдела Украинской повстанческой армии против советских оккупантов.

Мероприятие состоялось по случаю Дня защитника Украины и 79-ой годовщины создания УПА.

Организовали реконструкцию общество поиска жертв войны "Память" и военно-исторический музей "Живая история". Посмотреть на воссоздание боя пришел ветеран УПА Ярослав Макушак, а также около 200 жителей окрестных сел.

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Также в селе Конопиця провели концерт патриотической песни ко Дню защитников и защитниц Украины, угощение казацким кулешом и награждение грамотами ветеранов российско-украинской войны. Их в трех селах Оброшинской территориальной общины около 70.

По сценарию боя отдел УПА устраивает засаду на патруль внутренних войск НКВД. В ходе атаки удается отбить у оккупантов военный транспорт и пушку. Впоследствии советские карательные отряды возвращаются с подкреплением, их наступление отражают бойцы УПА.

Перед началом реконструкции руководитель общества "Память" Любомир Горбач призывает зрителей не заходить за ограничительную ленту и в шутку просит не бить актеров в форме энкаведистов. Мол, им неприятно одевать советские мундиры, но для реконструкции кто-то должен это делать.

"Мы воссоздали один из боев, которые происходили на территории Западной Украины во время борьбы УПА. Засады на колонны войск НКВД и представителей оккупационных властей были характерны для УПА, которая вела партизанскую войну. Мероприятие посвятили защитникам и защитницам Украины во все времена. А также годовщине создания УПА. Ведь без борьбы УПА не было бы восстановлено независимость Украины в 1991 году. Не было бы защитников, которые это государство защищали с 2014 года", - сказал Любомир Горбач.

По завершению зрители фотографировались с участниками реконструкции и расспрашивали их о характеристиках военной техники, а дети побежали собирать гильзы на поле условного боя.

День защитников Украины празднуют с 14 октября 2014 года. С 2015 года этот праздник стал нерабочим днем ​​и отмечается на государственном уровне. В июле в этом году Верховная Рада переименовала праздник в День защитника и защитницы Украины. И теперь 14 октября уважение официально отдается всем мужчинам и женщинам, которые с оружием в руках встали на защиту государства. День защитника и защитницы назначили на 14 октября не случайно. Эту дату выбрали благодаря празднованию великого православного праздника - Покрова пресвятой Богородицы. Этот праздник был чрезвычайно уважаемым среди запорожских казаков, которые считали Деву Марию своей защитницей и часто обращались к ней в молитве перед тяжелыми сражениями или походами. Также 14 октября отмечается годовщина создания Украинской повстанческой армии.