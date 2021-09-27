Перезахоронили воинов УПА, убитых спецслужбами

На Тернопольщине перезахоронили трех воинов УПА.

Панихида состоялась в церкви Архистратига Михаила в Темногайцах Кременецкого района. Похоронили воинов в братской могиле в селе Большие Загайцы, сообщает Армия.Inform.

Церемонию погребения возглавил архиепископ Тернопольский и Кременецкий ПЦУ Нестор.

Захоронение обнаружили в прошлом году. Удалось установить личность только Марка Фука из села Темногайцы. Двух других погибших по результатам антропологической экспертизы идентифицировали как его родственников. Но имен установить не удалось.

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В захоронении приняли участие почетный караул ВСУ, клуб военно-исторической реконструкции "Повстанец", руководство Тернопольского областного совета, Кременецкой райгосадминистрации и представители УИНП.

Захоронение повстанцев в лесу было известно, но за ним не ухаживали. Эти люди погибли в 1944-1945 годах. Один из них известен. Это Марко Фук. У него остались родственники, внуки. Дети родного брата. Он был значимой личностью в этой местности. Точная дата его смерти неизвестна. Он попал в плен, его долго пытали и убили. У него пробит череп.

В двух других захоронениях лежат молодые повстанцы. Они были в хате на хуторе, когда началась облава. Человек, который стоял на чотах, заснул. Его убили. Повстанцы начали отстреливаться. Один из них погиб, остальные бежали. Фамилии этих повстанцев неизвестны. Но они местные.