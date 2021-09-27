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вторник, 28 сентября 2021 01:13

Перезахоронили воинов УПА, убитых спецслужбами
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Na Ternopilʹshchyni perepokhovaly trʹokh voyakiv UPA. Panakhyda vidbulasya v tserkvi Arkhistratyha Mykhayila v Temnohaytsyakh Kremenetsʹkoho rayonu. Pokhovaly voyakiv u brat·sʹkiy mohyli v seli Velyki Zahaytsi, povidomlyaye Armiya.Inform. Tseremoniyu pohrebinnya ocholyv arkhiyepyskop Ternopilʹsʹkyy i Kremenetsʹkyy PTSU Nestor. Pokhovannya vyyavyly torik. Vdalosʹ vstanovyty osobu lyshe Marka Fuka z sela Temnohaytsi. Dvokh inshykh zahyblykh za rezulʹtatamy antropolohichnoyi ekspertyzy identyfikuvaly yak yoho rodychiv. Ale imen vstanovyty ne vdalosya. U pokhovanni vzyaly uchastʹ pochesna varta ZSU, klub viysʹkovo-istorychnoyi rekonstruktsiyi "Povstanetsʹ", kerivnytstvo Ternopilʹsʹkoyi oblasnoyi rady, Kremenetsʹkoyi rayderzhadministratsiyi ta predstavnyky UINP. Zakhoronennya povstantsiv u lisi bulo vidome, ale yoho ne dohlyadaly. Tsi lyudy zahynuly u 1944-1945 rokakh. Odyn iz nykh vidomyy. Tse Marko Fuk. U nʹoho lyshylysʹ rodychi, vnuky. Dity ridnoho brata. Vin buv znachymoyu osobystistyu v tsiy mistsevosti. Tochna data yoho smerti nevidoma. Vin potrapyv u polon, yoho dovho katuvaly ta vbyly. U nʹoho probytyy cherep. U dvokh inshykh zakhoronennyakh lezhatʹ molodi povstantsi. Vony buly v khati na khutori, koly rozpochalasʹ oblava. Cholovik, yakyy stoyav na chotakh, zasnuv. Yoho vbyly. Povstantsi pochaly vidstrilyuvatysʹ. Odyn z nykh zahynuv, inshi vtekly. Prizvyshcha tsykh povstantsiv nevidomi. Ale vony mistsevi. Показати більше 1329 / 5000 Результати перекладу На Тернопольщине перезахоронили трех воинов УПА
Фото: armyinform
Панихида состоялась в церкви Архистратига Михаила в Темногайцы Кременецкого района. Похоронили воинов в братской могиле в селе Большие Загайцы
Захоронение обнаружили в прошлом году. Удалось установить личность только Марка Фука из села Темногайцы

На Тернопольщине перезахоронили трех воинов УПА.

Панихида состоялась в церкви Архистратига Михаила в Темногайцах Кременецкого района. Похоронили воинов в братской могиле в селе Большие Загайцы, сообщает Армия.Inform.

Церемонию погребения возглавил архиепископ Тернопольский и Кременецкий ПЦУ Нестор.

Захоронение обнаружили в прошлом году. Удалось установить личность только Марка Фука из села Темногайцы. Двух других погибших по результатам антропологической экспертизы идентифицировали как его родственников. Но имен установить не удалось.

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В захоронении приняли участие почетный караул ВСУ, клуб военно-исторической реконструкции "Повстанец", руководство Тернопольского областного совета, Кременецкой райгосадминистрации и представители УИНП.

Захоронение повстанцев в лесу было известно, но за ним не ухаживали. Эти люди погибли в 1944-1945 годах. Один из них известен. Это Марко Фук. У него остались родственники, внуки. Дети родного брата. Он был значимой личностью в этой местности. Точная дата его смерти неизвестна. Он попал в плен, его долго пытали и убили. У него пробит череп.

В двух других захоронениях лежат молодые повстанцы. Они были в хате на хуторе, когда началась облава. Человек, который стоял на чотах, заснул. Его убили. Повстанцы начали отстреливаться. Один из них погиб, остальные бежали. Фамилии этих повстанцев неизвестны. Но они местные.

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