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пятница, 14 мая 2021 08:56

Воин УПА рассказал, чем занимались повстанцы в лесах

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Воин УПА рассказал, чем занимались повстанцы в лесах
Карательные отряды повстанцы называли "красная метла". Фото предоставил Зиновий Сердюк

В конце войны в 1944-1945 годах активизировалась борьба Украинской повстанческой армии. Добровольцы объединялись и скрывались в лесах.

Зиновий Сердюк из села Гаи Шевченковские возле Тернополя присоединился к сотни УПА "Бурлаки", которая действовала в местных лесах. Получил псевдоним "Гроза".

По его словам, после ареста старшей сестры за сотрудничество с повстанцами, другого выхода для себя не видел. Очевидец рассказал, чем занимались воини УПА.

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"Жили в лесу в тайнике. Наша сотня не проводила зацепных боев, мы только оборонялись, поэтому мне не удалось принять участие ни в одном бою. Активная наступательная операция проходила в Карпатах и ​​на Волыни. В нашей стране повстанцы сохраняли силы и набирались новых для борьбы. Думали, что она будет, когда дойдет до столкновения большевиков с западным миром ", - говорит.

Карательные отряды повстанцы называли "красная метла".

"Германия капитулировала и батальоны карательных отрядов окружили наши села. Мы отступили в соседнее село во время облавы. За несколько дней вернулись. Ребята из жажды зашли в первий двор, попросили воды. Натолкнулись на доносчика, который сел на коня и быстро сообщил о нас в штаб карательного отряда. Тогда всех и задержали ".

Полное интервью с Зиновием Сердюком читайте в журнале "Країна" с 13 мая.

Национальная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий реабилитировала Ивана Гончарука - бойца Украинской Повстанческой Армии, расстрелянного советской властью в июле 1989 года.

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Дата
14
мая

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