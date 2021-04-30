Реабилитировали последнего бойца УПА, которого расстреляла советская власть

Реабилитировали бойца УПА Гончарука. Фото: Громадське

Национальная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий реабилитировала Ивана Гончарука - бойца Украинской Повстанческой Армии, расстрелянного советской властью в июле 1989 года.

"Национальная комиссия наконец вернула доброе имя Ивану Гончаруку ... Рад, что хоть в 2021 году и все же удается возвращать доброе имя борцам за нашу Независимую Украину", - сообщил сотрудник Центра исследований освободительного движения Владимир Бирчак в фейсбуке.

"Дело шилось белыми нитками от самого начала и до конца. В свидетели были привлечении дети убитых сорок лет назад советских активистов, штатных и внештатных работников НКВД", - отметил ученый.

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Ивана Гончарука расстреляли 12 июля 1989 года в Киеве. Через два месяца 8-10 сентября 1989 года в актовом зале Киевского политехнического института состоялось учредительное собрание "Народного Руха Украины за перестройку".