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четверг, 17 июня 2021 09:00

Как работали дома-станицы в подполье УПА

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93-летняя Екатерина Щерба родом из села Выспа Рогатинского района Ивано-Франковской области была связной командира УПА Романа Шухевича.

Семья женщины также помогала повстанцам. В 1942 году родительский дом стал уездной станицей ОУН и подпольной типографией. Следующие два года - это станица краевого провода организации.

Женщина рассказала, как дома все было обустроено в это время.

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"В конюшне выкопали глубокую яму и присыпали сверху навозом. Там скрывались раненые бойцы. В доме было два входа. Один из крыльца, в сени и в две комнаты, а из кухни был второй вход через подвал. Из него можно было выйти прямо в огород, где росла высокая кукуруза, а за ней тайный сад, о котором никто не знал. Когда в дверь от крыльца стучали незваные гости, то повтанци, которые были в доме на тот момент, успевали убежать через подвал в город, далее в сад и за село ".

Автор: Фото предоставила Катерина Щерба
  Семейный дом Екатерины Щербы, в котором была уездная станица УПА сохранился до нынешних дней
Семейный дом Екатерины Щербы, в котором была уездная станица УПА сохранился до нынешних дней

По словам Екатерины Щербы, ее семья спасала многих повстанцев.

"У нас печатались еще важные документы и открытки. Нередко мне приходилось прятать пишущую машинку в кровать и накрывать периной. Было подозрение, что к нам идут с проверкой. Дома главный командир УПА Роман Шухевич проводил тайные совещания. Собирались ночью по 6-10 руководителей и даже никто из хозяев не мог присутствовать. Вокруг дома в засадах сидела охрана, которую тоже никто не видел ".

Полное интервью с Екатериной Щербой читайте в журнале "Країна" за 17 июня.

В конце войны в 1944-1945 годах активизировалась борьба Украинской повстанческой армии. Добровольцы объединялись и скрывались в лесах. Зиновий Сердюк из села Гаи Шевченковские возле Тернополя присоединился к сотни УПА "Бурлаки", которая действовала в местных лесах. Получил псевдоним "Гроза". По его словам, после ареста старшей сестры за сотрудничество с повстанцами, другого выхода для себя не видел. Очевидец рассказал, чем занимались воини УПА.

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Дата
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