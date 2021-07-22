"Суд освободил наркоторговцев и оштрафовал реабилитационный центр" - готовят крестовый поход к Зеленскому

Фото: Валерий Шмаков

Во Львов приехали участники автопробега в рамках межконфессиональной акции "Путь Независимых". Ее проводят алко- и наркозависимые люди, которые успешно прошли реабилитацию.

Христианский автопробег проходит с 15 июля по 2 августа. Стартовав в Мариуполе, уже посетили Мелитополь, Геническ, Херсон, Николаев, Одессу, Винницу, Хмельницкий, Черновцы, Ивано-Франковск и Тернополь. В целом планируют проехать по 21-му городу Украины с выступлениями и пресс-конференциями. Организатор акции - общественная организация "Спасение".

За несколько минут до приезда автоколонны возле городской Ратуши собираются ребята в черных футболках с логотипом автопробега. Держат флаги Украины и с символом акции. Большинство из них бывшие зависимые. Рассказывают журналистам каждый свою историю.

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"Мне 52 года, из Мариуполя, капитан десантных войск, прошел войну в Афганистане. После ранения в моем теле до сих пор сидят осколки. После войны много пил. Допился до того, что весил 58 кг, все пропил, меня бросила жена. Знакомые, встретив меня, переходили на другую сторону улицы, потому что просил деньги. 13 лет был алкоголиком. Знакомый привел меня в церковь, где я покаялся и принял Христа. Моя жизнь изменилась после того как прошел реабилитацию. 18 лет уже живу свободный от алкоголя. Второй раз женился, устроился на работу в военизированную охрану. Начал заниматься пауэрлифтингом, получил звание мастера спорта. Сейчас судья национальной категории и тренер в лечебно-физкультурном комплексе", - говорит крепкий мужчина с спортивными медалями на шее Владимир.

Генерал полиции стал перед наркоманами и извинился за поведение своих подчиненных. Такого в истории Украины еще не было

Со стороны ул. Руськой на пл. Рынок въезжает колонна из нескольких автомобилей. Возглавляет колонну на мотоцикле пастор и военный капеллан Геннадий Мохненко. На нем берцы, кожаная байкерская жилетка, темные очки и большой металлический крест на шее. Известен как основатель и руководитель крупнейшего на территории бывшего Советского Союза детского реабилитационного центра "Республика Пилигрим" и сети реабилитационных центров для взрослых. Инициатор антинаркотической акции "Надоело" и кругосветного велопробега "Мир без сирот". Отец троих детей и 35 приемных.

Автомобили паркуются перед горсоветом, а Геннадию дают микрофон.

Автор: Валерий Шмаков Когда Владимир был алкозависимым он весил 58 кг

"Едем через всю Украину, у нас десятки машин, дорогой нас сопровождают байкеры. Но Львов мы пожалели и чтобы не создавать пробок заехали на площадь лишь несколькими автомобилями, - говорит пастор сначала на русском, потом просит прощения и переходит на украинский. Обещает в совершенстве его изучить как только война закончится.

Участников пробега вышел встретить директор департамента "Администрация городского головы" Евгений Бойко. Его встречают аплодисментами, а пастор вспоминает, как в их кругосветному велопробегу присоединился городской голова Андрей Садовый. Говорит - боялся, что мэр упадет с велосипеда на брущатке.

"Сегодня едем чтобы поздравить нашу страну с Днем Независимости. С нами капелланы ВСУ, которые всю войну на фронте. Сам живу в 15 км от линии фронта, которая видна из окна. Служим там солдатам и гражданским. Но кроме войны, ежедневно несколько сотен украинцев убивает наркомафия. Об этом не говорят в новостях. Когда наша акция стартовала из Мариуполя, ко мне подошел священник и говорит - пастор, у меня был выбор прийти сюда, или на похороны наркомана. Того с передозировкой доставили в больницу, он пришел в себя, выбежал из палаты, пробежал два квартала, упал и умер. У погибшего осталось двое детей", - констатирует Мохненко.

Если все реабилитационные центры в Украине закроются, это будет взрыв криминала, как после амнистии 1953 года

Во время речи некоторые из бывших наркоманов разворачивает листы бумаги. Слева красным фломастером написано количество лет своей зависимости, а справа зеленым цветом - годы трезвости.

"Вчера ездили передавать привет суду в Тернополе, который освободил из-под стражи наркоторговцев. Просто взяли и отпустили. И те же судьи оштрафовали христианский реабилитационный центр на 17 тыс. грн. За то, что чего-то там не хватает в противопожарной безопасности. Центр, спасающий жертв этих наркодиллеров. С тех центров нужно сдувать пыль, а пасторам ставить памятники", - продолжает Геннадий.

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Историй спасения людей в таких центрах множество. Показывает на одного из участников пробега капеллана ВСУ и отца 16 приемных детей Альберта Хомяка, который когда-то едва живой переступил порог реабилитационного центра. Спрашивает сколько лет наркозависимости у него за спиной. Тот отвечает, что 10, а 24 года уже живет без наркотиков. Другой капеллан признается, что 20 лет был алкозависимым, а после реабилитации стал пастором и магистром богословия.

Автор: Валерий Шмаков Пастор и военный капеллан Геннадий Мохненко

Учасикы автопробега лоббируют изменения в закон, которые позволят защитить реабилитационные центры.

"В Украине за 30 лет независимости десятки тысяч людей получили освобождение от алко- и наркозависимости в христианских реабилитационных центрах. Но есть регионы, где чиновники издеваются над центрами. Два месяца назад в христианский центр в Геническе на 12-ти машинах ворвались сотрудники СБУ в бронежилетах и ​​с автоматами. Как будто они Крым освобождают. На следующий день опубликовали отчет, что раскрыли центр, который работает у них под носом, в самом центре города и освободили 80 рабов. Рабством назвали то, что зависимые доят коров в коровнике. А еще у пастора в сарайчике есть маленький бизнес - обтягивает по три дивана в месяц. И там ребят, у которых сколоты все руки, бабушка учит ремеслу. Приехал туда лично, спрашиваю одного из зависимых кто он. Говорит - полицейский, бухал сильно, у него ранения, семья распалась. Спрашиваю держат ли силой здесь. Отвечает - нет, привез сюда друг участковый. Это первое место, где протрезвел за последние годы. Подхожу к другому, говорит - бывший военный, бомжевал, а здесь не то что не пью, не курю даже", - рассказывает пастор.

Бабушку алкоголичку привезли в райотдел, налили стакан водки и говорят - пей и пиши, что тебя в реабилитационном центре силой держат

Возмущается, что когда дети умирали от наркотиков в подвалах, туда не приходила санстанция и пожарная охрана. А когда начали забирать их к себе стало много комиссий, проверок и жалоб в прокуратуру.

"Если все реабилитационные центры Украины закроются, это будет взрыв криминала, как после амнистии 1953 года. В Мариуполе была история, когда приехали силовики в центр и забрали несколько человек. Бабушку алкоголичку привезли в райотдел, налили стакан водки и говорят - пей и пиши, что тебя там силой держат. Старуха пьяница говорит - вы что творите офицеры? Я там впервые в жизни отрезвилась! Послала их подальше и это все на видео нам рассказала. Видео принесли генералу полиции области, кстати западенец, красава. Он приехал в центр, поговорил в людьми а потом стал перед наркоманами и извинился за поведение своих подчиненных и обещал разобраться. Такого в истории Украины еще не было", - восторженно говорит он.

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Признается, что слышал истории, когда бандиты организовывали реабилитационные центры, чтобы откачивать от наркотиков свою братву.

"Их там бьют, привязывают цепями. Если такое где-то есть, дайте нам знать, мы готовы приехать и сами освобождать людей, - добавляет Мохненко. К нему на электрической инвалидной коляске подъезжает пастор и руководитель хосписа "Тихая гавань" в Приазовском монастыре Валерий Тимаков - "У него ноги не ходят, а он руководит хосписом. Нам иногда привозят немощных стариков и просто бросают на порог. Мы их забираем. Условия далеко не лучшие, но за старичками ухаживают, моют, памперсы меняют и те доживают по-человечески. Если придет проверка, то конечно найдут много нарушений".

Автор: Валерий Шмаков Пастор и руководитель хосписа "Тихая гавань" в Приазовском монастыре Валерий Тимаков передвигается на инвалидном кресле

Уверяет, что изменения в закон позволят принудительно помещать зависимого в реабилитационный центр опираясь на показания о его зависимости родственников, врачей и правоохранителей.

"Раньше мне звонили родители и говорили - помогите, умирает сын, я приезжал, забирал наркоманов из подвалов, вез в центр, откачивали. Даже когда те кричали - Дай мне сдохнуть, не трогай! Затем благодарили, что к жизни вернул. Как-то забирал сына нардепа, отвез к себе домой, положил в свою постель. Сам лег у порога, чтобы тот он ночью за наркотиками не убежал, чтобы за ногу поймать. Сегодня мы перестали это делать, потому что юридически не защищены. Если зависимый напишет заявление, что его похитили меня могут посадить за похищение человека", - отмечает Геннадий Мохненко.

Кроме этого законопроект позволит давать шанс наркозависимым не попадать в тюрьму за мелкие преступления.

"Если кто-то под наркотиками совершил преступление небольшой тяжести, их бросают в тюрьму, где человека доламывают система. Новый закон позволит судьи назначать наказание на выбор - год тюрьмы или реабилитация. Так человек получает шанс Заметим сломанного жизни в тюрьме. Требуем ужесточить наказание наркодиллера, а не арестовывать бедолаг-наркоманов и отчитываться, что это и есть борьба с наркоторговлей ", - добавляет пастор.

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25 июля участники пробега планируют провести в Мариинском парке Киева концертный вечер, а утром 26 июля акцию под стенами Офиса президента Украины.

"Предупредите кто-то президента, что бывшие наркоманы едут к нему крестовым походом, в хорошем смысле слова", - шутят активисты.

В завершение Евгений Бойко дарит Геннадию Мохненко памятную монету с гербом Львова. Пастор в свою очередь дарит собственную книгу о беспризорных детях "Непедагогическая поэма", а также передает петицию с диском из документальными фильмами о нем.

"Только не пугайтесь, там два фильма обо мне когда-то "Раша Тудей" сняли. Затем их наверное ждало большое разочарование, когда оказалось, что я бандеровец", - улыбается Мохненко - "А еще обо мне Голливуд кино снял "Почти святой". Я возможно единственный человек в СНГ о которой Голливуд кино снимает".

С наркотиками в Украине ситуация похожа на ситуацию в целом в Евросоюзе. Наиболее распространенным наркотиком у нас есть каннабис - марихуана, анаша, конопля, гашиш. И по количеству его применения, и по количеству изьятий. Аудитория, в основном, молодежная, рассказал председатель Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Андрей Кихтенко.