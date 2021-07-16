Водитель под наркотиками убил женщину и разнес АЗС

В городе Яготин Киевской области водитель легковушки Opel Ascona не справился с управлением и сбил женщину. Авария произошла 14 июля.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Фото: Нацполиция

"В результате аварии 62-летняя местная жительница от полученных травм скончалась в Бориспольской больнице", - говорится в сообщении.

41-летнего водителя задержали. Он находился в состоянии наркотического опьянения.

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Злоумышленнику сообщили о подозрении и избрали меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

За содеянное ему грозит лишение свободы и запрет на управление транспортом от пяти до 10 лет.

Во Львовской области мужчина совершил ДТП, в котором погибла его жена. Авария произошла около 22:00 в селе Лагодов Львовского района. Водитель был под наркотиками.