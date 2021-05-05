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среда, 05 мая 2021 10:44

Водитель под наркотиками влетел в дерево: погибла его жена

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Во Львовской области мужчина совершил ДТП, в котором погибла его жена.

Авария произошла 4 мая около 22:00 в селе Лагодов Львовского района. Водитель был под наркотиками, сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

"Водитель автомобиля ВАЗ-2109, 27-летний местный житель, не справился с управлением и столкнулся с деревом на обочине дороги. В результате ДТП пассажирка Lada, 32-летняя жена водителя, от полученных травм скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Автор: lv.npu.gov.ua
  Водитель "под наркотиками" влетел в дерево
Водитель "под наркотиками" влетел в дерево

Автор: lv.npu.gov.ua
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Погибла 32-летняя женщина

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В полиции по факту смертельного ДТП открыли уголовное производство.

Горе-водителю грозит от пяти до 10 лет лишения свободы. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Следствие продолжается.

В селе Корытное Вижницкого района Черновицкой области произошла смертельная ДТП 4 мая. Там 29-летний водитель Audi нанизался на двухметровый забор. От полученных травм погиб на месте.

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Дата
05
мая

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