Водитель под наркотиками влетел в дерево: погибла его жена

Во Львовской области мужчина совершил ДТП, в котором погибла его жена.

Авария произошла 4 мая около 22:00 в селе Лагодов Львовского района. Водитель был под наркотиками, сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

"Водитель автомобиля ВАЗ-2109, 27-летний местный житель, не справился с управлением и столкнулся с деревом на обочине дороги. В результате ДТП пассажирка Lada, 32-летняя жена водителя, от полученных травм скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Автор: lv.npu.gov.ua Водитель "под наркотиками" влетел в дерево

Автор: lv.npu.gov.ua Погибла 32-летняя женщина

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В полиции по факту смертельного ДТП открыли уголовное производство.

Горе-водителю грозит от пяти до 10 лет лишения свободы. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Следствие продолжается.

В селе Корытное Вижницкого района Черновицкой области произошла смертельная ДТП 4 мая. Там 29-летний водитель Audi нанизался на двухметровый забор. От полученных травм погиб на месте.