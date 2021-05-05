Audi нанизалось на двухметровый забор

В селе Корытное Вижницкого района Черновицкой области произошла смертельная ДТП 4 мая. Там 29-летний водитель Audi нанизался на двухметровый забор.
От полученных травм погиб на месте, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.
"Предварительно, 29-летний водитель автомобиля Audi-80 не справился с управлением и допустил наезд на ограждение. Разбитое авто перевернулось. От полученных травм водитель погиб на месте происшествия", - рассказали в полиции.
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Все обстоятельства аварии выясняют следователи. Открыли уголовное производство.
На Львовщине в ДТП погиб 30-летний водитель Volkswagen Passat. Его во время столкновения прошил металлический отбойник. Авария произошла на автодороге Киев - Чоп возле села Деревач Пустомытовского района.
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