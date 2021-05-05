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среда, 05 мая 2021 07:25

Audi нанизалось на двухметровый забор

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В селе Корытное Вижницкого района Черновицкой области произошла смертельная ДТП 4 мая. Там 29-летний водитель Audi нанизался на двухметровый забор.

От полученных травм погиб на месте, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

Автор: cv.npu.gov.ua
  Буковинские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб 29-летний водитель
Буковинские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб 29-летний водитель

"Предварительно, 29-летний водитель автомобиля Audi-80 не справился с управлением и допустил наезд на ограждение. Разбитое авто перевернулось. От полученных травм водитель погиб на месте происшествия", - рассказали в полиции.

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Все обстоятельства аварии выясняют следователи. Открыли уголовное производство.

На Львовщине в ДТП погиб 30-летний водитель Volkswagen Passat. Его во время столкновения прошил металлический отбойник. Авария произошла на автодороге Киев - Чоп возле села Деревач Пустомытовского района.

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Дата
05
мая

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