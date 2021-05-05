Audi нанизалось на двухметровый забор

В селе Корытное Вижницкого района Черновицкой области произошла смертельная ДТП 4 мая. Там 29-летний водитель Audi нанизался на двухметровый забор.

От полученных травм погиб на месте, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

Автор: cv.npu.gov.ua Буковинские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб 29-летний водитель

"Предварительно, 29-летний водитель автомобиля Audi-80 не справился с управлением и допустил наезд на ограждение. Разбитое авто перевернулось. От полученных травм водитель погиб на месте происшествия", - рассказали в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Nissan нанизался на дерево и разорвался пополам: фото смертельного ДТП

Все обстоятельства аварии выясняют следователи. Открыли уголовное производство.

На Львовщине в ДТП погиб 30-летний водитель Volkswagen Passat. Его во время столкновения прошил металлический отбойник. Авария произошла на автодороге Киев - Чоп возле села Деревач Пустомытовского района.