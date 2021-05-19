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среда, 19 мая 2021 09:21

Пастор содержал десятки людей в трудовом рабстве
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На Херсонщине пастор организовал благотворительный центр, куда вместе с сообщником заманивал алко- и наркозависимых якобы на курс лечения и реабилитации. Вместо медицинской и психологической терапии пациенты бесплатно работали на организаторов
Фото: hr.npu.gov.ua
На Херсонщине пастор организовал благотворительный центр, куда вместе с сообщником заманивал алко- и наркозависимых якобы на курс лечения и реабилитации. Вместо медицинской и психологической терапии пациенты бесплатно работали на организаторов
На Херсонщине пастор организовал благотворительный центр, куда вместе с сообщником заманивал алко- и наркозависимых якобы на курс лечения и реабилитации. Вместо медицинской и психологической терапии пациенты бесплатно работали на организаторов
На Херсонщине пастор организовал благотворительный центр, куда вместе с сообщником заманивал алко- и наркозависимых якобы на курс лечения и реабилитации. Вместо медицинской и психологической терапии пациенты бесплатно работали на организаторов
На Херсонщине пастор организовал благотворительный центр, куда вместе с сообщником заманивал алко- и наркозависимых якобы на курс лечения и реабилитации. Вместо медицинской и психологической терапии пациенты бесплатно работали на организаторов

В Геническом районе Херсонской области разоблачили благотворительный центр, где якобы проходят реабилитацию алко- и наркозависимые. Руководил им пастор одной из церквей.

На территории центра полицейские обнаружили около 30 пациентов, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Правоохранители проверяют законность деятельности центра, пребывание в нем граждан указанной категории и факты возможной незаконной трудовой эксплуатации. Полицейские во время обысков изъяли мобильные телефоны, паспорта, документы и черновые записи", - рассказал заместитель начальника областной полиции Николай Вербицкий.

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А в Службе безопасности Украины сообщают, что в "лечебном заведении" находились примерно 80 человек из разных регионов Украины. В частности, с оккупированного Крыма.

Руководитель-пастор имеет связи с "коллегой", который живет на территории временно аннексированного Крыма. Он вместе с сообщником заманивал алко- и наркозависимых граждан якобы на курс лечения и реабилитации. Вместо медицинской и психологической терапии пациенты бесплатно работали на организаторов.

"Пациентов" привлекали к хозяйственным работам на строительстве и по хозяйству. Руководитель церкви имел в городе собственный цех по ремонту мебели, где также работали реабилитанты, выполняя немало заказов. Деньги, полученные за незаконную работу, преступники присваивали", - рассказали в СБУ.

Если вину организаторов докажут, им грозит до 12 лет тюрьмы.

В Чернигове разоблачили группу злоумышленников, которая создала так называемый "реабилитационный центр с идеологическим выздоровлением". Там за зарешеченными окнами удерживали 21 "пациента" в возрасте от 18 до 50 лет. Центр действовал по меньшей мере полгода. Организовал его гражданин Российской Федерации. В преступную группировку также входили уроженцы Харьковской и Донецкой областей в возрасте от 25 до 35 лет. Ранее все эти мужчины были судимы за распространение наркотиков.

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