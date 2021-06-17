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пятница, 25 июня 2021 15:36

Как определить, что человек нуждается в лечении от наркомании

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  Лечением зависимости от наркотиков занимается клиника MedicoMente
Лечением зависимости от наркотиков занимается клиника MedicoMente

В Украине зафиксировано около миллиона наркозависимых. Почти 400 тысяч принимают наркотики в виде инъекций. Появление онлайн-продаж препаратов, делают их доступными, а покупку анонимной. Это способствует увеличению количества наркозависимых.

У них развивается патологическое влечение к употреблению наркотических средств. Оно вызывает разрушение органов и систем больного, приводит к гибели. Наркозависимые нуждаются в квалифицированной психологической, наркологической и терапевтической помощи врачей.

Эффективное лечение наркомании проходит на любой стадии, но чем раньше - тем легче добиться результата.

Признаки и общая характеристика симптомов употребления наркотиков:

• Изменение поведения - агрессия, чрезмерное возбуждение, сонливость, апатия.
• Изменение физического состояния - расширенные зрачки, замедление движений, потеря веса, следы уколов, нездоровый цвет лица, галлюцинации.
• Сопутствующие заболевания - СПИД, гепатит В и С, инфекционные и венерические заболевания.
• Изменения социального характера - замкнутость, потеря работы/учебы, семьи, друзей.
• Участие в уголовных правонарушениях

Симптоматика зависит от вида наркотического средства и его происхождения. Родные и друзья должны обратить внимание на указанные симптомы и приобщить к помощи специалистов.

С чего начать лечение

Лечение наркомании начинают с мотивации. Эту задачу решают наркологи-психотерапевты. Далее разрабатывается индивидуальная программа преодоления зависимости. На нее влияют пол, возраст, общее состояние здоровья, социальное окружение, психотип и черты характера пациента. Лечение происходит в условиях стационара клиники.

В Киеве лечением зависимости от наркотиков занимается клиника MedicoMente. Ее специалисты сопровождают пациента начиная от экстренной детоксикации до стойких результатов, ведущих к победе над зависимостью. Используют собственные лицензированные оригинальные методики, международные протоколы и индивидуальный подход. Здесь хорошо знают, что снятие препаратами "ломки" не ведет к выздоровлению, а только ухудшает состояние наркозависимого пациента, поэтому необходима полное избавление от физической и психологической зависимости.

Преимущества MedicoMente:

• Круглосуточный контроль специалистов.
• Конфиденциальность и безопасность.
• Лечение сопутствующих заболеваний.
• Широкий штат врачей, с опытом более 10 лет, в том числе в зарубежных учреждениях.
• Современное оборудование по критериям МОЗ Украины.
• Трансфер с железнодорожного вокзала и аэропортов Киева.

Ознакомиться с программой терапии можно во время бесплатной консультации по телефону +38 (095) 550 85 25 или на сайте medicomente.com

ООО "МЕДІКОМЕНТЕ". Лицензия на медицинскую практику приказ МОЗ Украины от 04.04.2019 г. № 726 "О лицензировании медицинской практики", выдана Министерством здравоохранения Украины.
 
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