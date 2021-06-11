73-летняя женщина с сообщницей торговали наркотиками

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В Лубнах Полтавской области женщины 73 и 72 лет попались на торговле наркотиками. Распространяли их среди местных наркозависимых.

Основала теневой бизнес старшая из пенсионерок. Она продавала наркотики местным. Ее сообщница активно помогала сбывать зелье, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Дома у женщин обнаружили пакетики с наркотическими веществами и таблетками, деньги, мобильные телефоны, банковские карты и тому подобное. Изъятое направлено на экспертное исследование.

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"За период своей преступной деятельности 73-летняя женщина открыла счет в одном из банков, сумма на котором достигала почти 660 тысяч гривен. Эти средства были получены в результате сбыта наркотических и психотропных веществ", - сообщил начальник Лубенского районного отдела полиции Дмитрий Майборода.

Фигурантку задержали. Ее обвиняют в преступлениях по четырем статьям. На время досудебного расследования женщине избрана мера пресечения - содержание под стражей. Ее сообщнице также сообщено о подозрении - по двум статьям. Обоим грозит до 12 лет за решеткой.

В Мукачево полиция разоблачила на сбыте наркотиков 66-летнюю женщину. В своем доме, который расположен возле местной школы, пенсионерка устроила магазин, куда приходили получить дозу наркозависимые горожане. Среди покупателей были и несовершеннолетние.