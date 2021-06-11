 
Ексклюзивы
1/5
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 234
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 648
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1773
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 423
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Просмотров: 675
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
2 Просмотров: 954
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
Просмотров: 333
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Просмотров: 306
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Ползает под кожей и в глазах. Каким паразитом заражают комары
Просмотров: 774
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси
Украинские порты пустуют, а мы везем топливо из России и Беларуси
Просмотров: 441
Фото
Все фото
5
10
5
3
4
73-летняя женщина с сообщницей торговали наркотиками
73-летняя женщина с сообщницей торговали наркотиками
Не молитвами едиными: священника поймали на торговле оружием
Не молитвами едиными: священника поймали на торговле оружием
Легковушка влетела в маршрутку: кадры смертельного столкновения
Легковушка влетела в маршрутку: кадры смертельного столкновения
Пропавшего в Чехии 19-летнего украинца нашли мертвым
Пропавшего в Чехии 19-летнего украинца нашли мертвым
Ливень затопил улицы города - показали фото
Ливень затопил улицы города - показали фото
Видео
Все видео
В Киеве женщина попала под трамвай, движение парализовано
В Киеве женщина попала под трамвай, движение парализовано
Неизвестные в масках похитили бизнесмена: момент попал на видео
Неизвестные в масках похитили бизнесмена: момент попал на видео
Разорвало крышу трубой: джип врезался в грузовой прицеп
Разорвало крышу трубой: джип врезался в грузовой прицеп
Чиновник "наплевал" на ПДД, потом попросил КГГА заступиться за него
Чиновник "наплевал" на ПДД, потом попросил КГГА заступиться за него
В ДТП сошлись два автобуса, есть пострадавшие
В ДТП сошлись два автобуса, есть пострадавшие
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 468
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 360
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 216
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2007
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 585
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 июня 2021
Просмотров: 405
Історія з курткою
В молодості у мене була чехословацька куртка із свинячої шкури, в ЦУМі купив, і недорого, 90 рублів. Зручна, коротка, на "блискавці", її не брав дощ ...
пятница, 11 июня 2021 12:00

73-летняя женщина с сообщницей торговали наркотиками
5

  Комментировать

На Полтавщине 72-летняя и 73-летняя пенсионерки торговали наркотиками
Фото: pl.npu.gov.ua
На Полтавщине 72-летняя и 73-летняя пенсионерки торговали наркотиками
На Полтавщине 72-летняя и 73-летняя пенсионерки торговали наркотиками
На Полтавщине 72-летняя и 73-летняя пенсионерки торговали наркотиками
На Полтавщине 72-летняя и 73-летняя пенсионерки торговали наркотиками

В Лубнах Полтавской области женщины 73 и 72 лет попались на торговле наркотиками. Распространяли их среди местных наркозависимых.

Основала теневой бизнес старшая из пенсионерок. Она продавала наркотики местным. Ее сообщница активно помогала сбывать зелье, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Дома у женщин обнаружили пакетики с наркотическими веществами и таблетками, деньги, мобильные телефоны, банковские карты и тому подобное. Изъятое направлено на экспертное исследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Донецкой области пенсионерка получила посылку с наркотиками на миллион гривен

"За период своей преступной деятельности 73-летняя женщина открыла счет в одном из банков, сумма на котором достигала почти 660 тысяч гривен. Эти средства были получены в результате сбыта наркотических и психотропных веществ", - сообщил начальник Лубенского районного отдела полиции Дмитрий Майборода.

Фигурантку задержали. Ее обвиняют в преступлениях по четырем статьям. На время досудебного расследования женщине избрана мера пресечения - содержание под стражей. Ее сообщнице также сообщено о подозрении - по двум статьям. Обоим грозит до 12 лет за решеткой.

В Мукачево полиция разоблачила на сбыте наркотиков 66-летнюю женщину. В своем доме, который расположен возле местной школы, пенсионерка устроила магазин, куда приходили получить дозу наркозависимые горожане. Среди покупателей были и несовершеннолетние.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «73-летняя женщина с сообщницей торговали наркотиками». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июня

Активиста обвинили в умышленном убийстве нападавшего

Самое читаемое
Как распознать женщину, которая хочет секса
Как распознать женщину, которая хочет секса Просмотров: 14031
&quot;Какой кайф, когда нет сисек?&quot; - Гвоздева ответила на критику
"Какой кайф, когда нет сисек?" - Гвоздева ответила на критику
7
 Просмотров: 8461
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
33
 Просмотров: 7785
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
Мисс идеальная грудь намазалась маслом для пикантных фото
6
 Просмотров: 6309
Гороскоп на 10 июня: как Солнечное затмение повлияет на каждого из нас
Гороскоп на 10 июня: как Солнечное затмение повлияет на каждого из нас
 Просмотров: 3240
Происшествия
Опаивал, грабил и пытался убить: страшные подробности о "работе" столичного стоматолога
Опаивал, грабил и пытался убить: страшные подробности о "работе" столичного стоматолога Просмотров: 162
В Киеве женщина попала под трамвай, движение парализовано
В Киеве женщина попала под трамвай, движение парализовано
 Просмотров: 135
Не молитвами едиными: священника поймали на торговле оружием
Не молитвами едиными: священника поймали на торговле оружием
10
 Просмотров: 486
Мужчину до смерти искусали пчелы
Мужчину до смерти искусали пчелы Просмотров: 351
Над напавшим на девушку с ДЦП устроили самосуд
Над напавшим на девушку с ДЦП устроили самосуд Просмотров: 891
Больше всего комментируют
7
Порошенко переживает нелегкие времена - СМИ
4
За российскую пропаганду телеканал Мураева отделывается штрафами
4
Порошенко назвал "пленки Медведчука" продуктом пропаганды Офиса президента
2
"Слуги" снова начали продвигать русский язык
2
"Слуги народа" назвали проблему номер один
Голосов: 5
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть