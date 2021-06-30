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среда, 30 июня 2021 09:13

Поймали мужчин с рекордной партией героина. Его стоимость поражает
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Во Львове будут судить четырех граждан Турции за контрабанду рекордной партии героина.

Сумма контрабанды составляет 2,3 млрд грн, сообщает Офис генпрокурора. Под видом партии риса обвиняемые ввезли в Украину наркотики из Пакистана, чтобы впоследствии переправить в Евросоюз как дипломатический груз.

"Во время обыска арендованных складов во Львове правоохранители обнаружили более тонны героина", - говорится в сообщении.

Фото: gp.gov.ua

Прокуроры направили в суд обвинительный акт по факту контрабанды наркотических средств в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.

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Американская таможня обнаружила в городе Цинциннат партию кукурузных хлопьев, которые были посыпаны не сахаром, а кокаином. Вес партии наркотика - примерно 20 кг, стоимость которой составляла $2,8 млн. Кокаиновые хлопья везли в Гонконг из Перу транзитом через речной порт в Цинциннати. Подозрительный груз обнаружила служебная собака.

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