Поймали мужчин с рекордной партией героина. Его стоимость поражает

Во Львове будут судить четырех граждан Турции за контрабанду рекордной партии героина.

Сумма контрабанды составляет 2,3 млрд грн, сообщает Офис генпрокурора. Под видом партии риса обвиняемые ввезли в Украину наркотики из Пакистана, чтобы впоследствии переправить в Евросоюз как дипломатический груз.

"Во время обыска арендованных складов во Львове правоохранители обнаружили более тонны героина", - говорится в сообщении.

Фото: gp.gov.ua

Прокуроры направили в суд обвинительный акт по факту контрабанды наркотических средств в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц.

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Американская таможня обнаружила в городе Цинциннат партию кукурузных хлопьев, которые были посыпаны не сахаром, а кокаином. Вес партии наркотика - примерно 20 кг, стоимость которой составляла $2,8 млн. Кокаиновые хлопья везли в Гонконг из Перу транзитом через речной порт в Цинциннати. Подозрительный груз обнаружила служебная собака.