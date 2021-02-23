Хлопья посыпали кокаином

Хлопья с кокаином / Таможня США

Американская таможня обнаружила в городе Цинциннат партию кукурузных хлопьев, которые были усыпаны не сахаром, а кокаином.

Вес партии наркотика - примерно 20 кг. Стоимость $2,8 млн. Конечный пункт - не США. Кокаиновые хлопья везли в Гонконг из Перу транзитом через речной порт в Цинциннати. Подозрительный груз заметил служебная собака. Об этом пишет "Общественное".

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"Когда сотрудники открыли коробку, чтобы внимательнее присмотреться, то увидели, что крупа содержит белый порошок, а хлопья покрыты серой веществом. Работники проверили хлопья и порошок, и обнаружили, что они содержат кокаин", - сообщили на таможне.

Это не первый случай, когда наркотики прячут в продовольственных грузах. Например, итальянская полиция недавно обнаружила кокаин в партии кофейных зерен, а в Беларуси несколько лет назад перехватили луковицы с начинкой из героина.