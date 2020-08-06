Общество разбросано. Возвращаемся в домайданные времена - самое интересное в свежем номере журнала "Країна"

"Во времена Майдана люди выходили на улицы и прилагали усилия ради общего дела. Сейчас общество разбросано, - говорит философ Тарас ЛЮТЫЙ. - Возвращаемся в домайданные времена. Часто забываем о внешних вызовах. Продолжается война с Россией. Ежедневно гибнут люди. С другой стороны, война не дает обществу окончательно заснуть. Но это ненормальный раздражитель".

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