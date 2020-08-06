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четверг, 06 августа 2020 12:01

Общество разбросано. Возвращаемся в домайданные времена - самое интересное в свежем номере журнала "Країна"

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"Во времена Майдана люди выходили на улицы и прилагали усилия ради общего дела. Сейчас общество разбросано, - говорит философ Тарас ЛЮТЫЙ. - Возвращаемся в домайданные времена. Часто забываем о внешних вызовах. Продолжается война с Россией. Ежедневно гибнут люди. С другой стороны, война не дает обществу окончательно заснуть. Но это ненормальный раздражитель".

 

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Подробности читайте в "Країні" №30 (533) от 6 августа 2020 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться (подписной индекс - 37278). Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal

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06
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