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среда, 19 июня 2019 16:55

Мэрам повысят зарплаты

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Мэрам повысят зарплаты
Мэрам и главам сел и районов повышают зарплаты. Фото: slovoidilo.ua

Правительство приняло решение об увеличении зарплаты мэрам городов.

Кабинет министров поднял зарплату с 15,4 тыс. грн до 17 76 тыс. грн. Зарплата первых заместителей мэров тоже увеличится до 15,54 тыс. грн с 13.88 тыс. грн.

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Специалисты аппарата советов получают 3,8 тыс. грн. К зарплате добавили 300 грн.

Председателям районных советов также повысили зарплату. Теперь оклад составляет 14,27 тыс. грн. Председатель села будет получать до 15.54 тыс. грн.

В Киеве отменили фиксированный тариф на содержание придомовой территории. Размер тарифа определять путем голосования совладельцев на общих домовых собраниях. Такое решение принял Верховный суд Украины. Оно вступило в силу 12 июня и обжалованию не подлежит, сообщает пресс-служба КГГА.

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Дата
19
июня

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