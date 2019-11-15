Львовский капеллан стал самым молодым католическим епископом в мире

Степану Сусу в октябре исполнилось 38 лет

Настоятеля храма святых апостолов Петра и Павла, военного капеллана (УГКЦ) Степана Суса назначили епископом Курии Верховного Архиепископа УГКЦ.

Священник, которому в октябре исполнилось 38 лет, станет самым молодым католическим епископом в мире. Об этом сообщает новостной портал Ватикана.

Синод Епископов Украинской Греко-Католической Церкви, получив предварительное согласие от Папы, совершил каноническое избрание отца Степана Суса, священника Львовской архиепархии УГКЦ, епископом Курии Киево-Галицкого Верховного Архиепископа. Ему предоставлено титулярный двор Зиґриса.

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Степан Сус родился 7 октября 1981 года во Львове. После обучения в Львовской Духовной Семинарии Святого Духа, в 2005 году получил диаконские свячения а 30 июня 2006 - пресвитерские. Осуществлял капелланское служения при Львовской академии сухопутных войск и при других учебных заведениях. С 2008 до 2012 года был ответственным за пастырство военнослужащих во Львовской архиепархии УГКЦ. От 2012 года назначен Синкелом Львовской архиепархии по делам военнослужащих, студентов и сирот, а также настоятелем гарнизонного храма святых Петра и Павла во Львове.

В 2011 году отец Степан Сус был отмечен "Золотым гербом города Львова", а в 2014 ггоду получил от мэра Львова "Почетный знак святого Юрия".

Горсовет Киева переименовал проспект космонавта Комарова в честь архиепископа Любомира Гузара. За решение в четверг, 14 ноября, проголосовали 74 депутата.