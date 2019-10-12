Элладская церковь признала ПЦУ

Православная церковь Греции признала ПЦУ. Фото: "День"

Элладская православная церковь признала Православную церковь Украины во главе с митрополитом Епифанием.

Церковь признали в Афинах, на соборе Священного Синода ЭПЦ под председательством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима, передает пресс-служба ЭПЦ.

Иероним выступил с докладом "Информация об автокефальной церкви Украины".

"Я предлагаю признание церкви автокефальной православной церкви независимой республики Украина", - сказал он в завершение выступления. После этого состоялось обсуждение и голосование.

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Епископ Кесарийский Даниил предложил принять решение после четкого голосования. Его результат был в пользу Украины.

Официальное объявление Священного синода церкви Греции ожидается в ближайшее время.

Представители Российской церкви в Украине ведут пропаганду в Афинах против ПЦУ. В третий день Архиерейского собора Греческой церкви они раздают греческим епископам книги о якобы силовых захватха церквей в пользу ПЦУ.