Скандальному епископу Гедеону вернули украинское гражданство

Епископ Гедеон через суд вернул украинское гражданство.
Как отмечается, Окружной административный суд Киева признал противоправным решение миграционной службы в отношении Юрия Харона (Гедеон) и обязал вернуть ему гражданство. Об этом говорится в постановлении суда.
"Обязать Управление Государственной миграционной службы Украины в Волынской области внести в соответствующие реестры информацию об отмене решения Управления Государственной миграционной службы Украины в Волынской области от 21 июня 2018 года, которым было отменено предыдущее решение о получении гражданства по территориальному происхождению соответствии с частью 1 статьи 8 "Закона Украины о гражданстве Украины" Хароном Юрием Самуиловичем", - говорится в документе.
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Также суд обязал возместить Харону денежные затраты на судебный сбор.
Гедеон стал известным в сане архимандрита, когда при поддержке людей из окружения Виктора Януковича начал незаконное строительство храма в историческом центре Киева почти на руинах старинной Десятинной церкви. В прошлом году Гедеон, после рукоположения митрополитом Онуфрием на викария Киевской митрополии, подал иск против предоставления Украинской церкви канонической автокефалии.
13 февраля 2018 в аэропорту "Борисполь" Гедеона задержали украинские пограничники. Тогда у священника изъяли украинский загранпаспорт из-за наличия нескольких гражданств, а также потому, что он занимался антиукраинской пропагандой и является активным адептом "русского мира". В июне 2018 епископа лишили украинского гражданства. В апреле Гедеон вылетел обратно во Франкфурт, но вскоре подал иск о возвращении паспорта гражданина Украины.
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