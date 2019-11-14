В Киеве появился проспект имени Любомира Гузара

За решение переименовать проспект проголосовали 74 депутата. Фото: kiev24.ua.

Горсовет столицы переименовал проспект космонавта Комарова в честь архиепископа Любомира Гузара.

За решение в четверг, 14 ноября, проголосовали 74 депутата, передает сайт горсовета.

Иниициаторка переименования, депутат Олеся Пинзеник говорит, что космонавт Владимир Комаров "был выдающимся человеком, но не имел никакого отношения ни к Украине, ни в столице".

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Она отмечает, что переименование направлено в первую очередь в честь выдающейся личности, а не на декоммунизации.

Любомир Гузар - украинский религиозный деятель, священник, епископ, Верховный архиепископ Львовский, десять лет был патриархом-предстоятелем Украинской греко-католической церкви. Перенес свою резиденцию из Львова в Киев, подчеркивая национальное, а не локальное значение УГКЦ.

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