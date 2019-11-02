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суббота, 02 ноября 2019 13:16

Глава УГКЦ о ситуации на Донбассе: "Мы не можем быть примиренные со злом"

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Глава УГКЦ о ситуации на Донбассе: &quot;Мы не можем быть примиренные со злом&quot;
По мнению руководителя греко-католической церкви, существуют определенные шаги, которые могут помочь дойти до примирения. Фото: static.espreso.tv

К примирению на Донбассе можем прийти тогда, когда перестанем делать зло, а начнем говорить правду и вести диалог.

Впрочем, идти на компромисс со злом также нельзя, заявил предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав.

"Когда речь идет об агрессоре, то есть о том, кто и правда нас убивает и отрицает нам право на жизнь и существование, то прежде всего нужно четко себе ответить: мы не можем быть примиренные со злом, с открытым фактом агрессии", - отметил он.

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Глава греко-католиков убежден, что христиане не имеют ответов на все вопросы, "но мы способны вместе их искать"

"Общаясь с Богом, который является истиной, мы можем найти ответы на наши вопросы, которые нас беспокоят", - пояснил глава УГКЦ.

Вместе с тем, по мнению руководителя греко-католической церкви, существуют определенные шаги, которые могут помочь дойти до примирения.

"Прежде всего необходимо перестать делать зло для того, чтобы мы могли говорить о каком-то примирении. Нужно остановить агрессора, остановить того, кто совершает зло. Я считаю, что следующий шаг - поиск диалога и возможности общаться. Примирение возможно лишь в контексте диалога. еще один шаг, который мы рано или поздно должны сделать, - это сказать правду. Зло должно быть названо злом, а добро - добром. Ведь без того, чтобы сказать правду, справедливого мира никогда не будет. без правды нет справедливости ", - подчеркнул духовный лидер.

Папа Римский Франциск сообщил, что на Донбассе ведется гибридная война, отмеченная печатью пропагандистской лжи и манипуляций. Об этом он сказал украинским епископам, которых принимал в Ватикане. Свое заявление он сделал на второй день после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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