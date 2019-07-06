Папа Римский резко высказался о Донбассе после встречи с Путиным

 
Ексклюзивы
1/5
"В дрифте задние шины - безусловный расходник. За занятие лопается 8-10"
"В дрифте задние шины - безусловный расходник. За занятие лопается 8-10"
Просмотров: 297
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Просмотров: 1836
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 387
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Просмотров: 801
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 1971
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
1 Просмотров: 2008
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 5445
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 270
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2997
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1998
Фото
Все фото
7
4
3
4
7
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
Кандидатку от партии Медведчука активисты встретили мукой
Кандидатку от партии Медведчука активисты встретили мукой
Хищения в оборонке: Зеленский заговорил о тюрьмах
Хищения в оборонке: Зеленский заговорил о тюрьмах
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
В ПАСЕ украинские и российские журналисты будут стоять отдельно
В ПАСЕ украинские и российские журналисты будут стоять отдельно
Видео
Все видео
Группа ТІК переметнулась к Гройсману
Группа ТІК переметнулась к Гройсману
Скрыпин - журналисту Бабченко и "квартальщику" Жидкову: "Вы здесь гости. Свои советы раздавайте Путину и россиянам"
Скрыпин - журналисту Бабченко и "квартальщику" Жидкову: "Вы здесь гости. Свои советы раздавайте Путину и россиянам"
"Харкалозакрой!" - застройщик Микитась напал на голову ОТО Пинчука
"Харкалозакрой!" - застройщик Микитась напал на голову ОТО Пинчука
Пикетчики не собираются расходиться из-под КС
Пикетчики не собираются расходиться из-под КС
Когда с выборов снимут заместителя Пшонки, который играл "Мурку"
Когда с выборов снимут заместителя Пшонки, который играл "Мурку"
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 1593
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 567
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1782
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1782
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2322
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 июля 2019
Просмотров: 621
Драбина
Останніми днями тішу себе тим, що майструю дерев'яну драбину. Це те, що не купується, а робиться на місці, й воно мусить бути співмірним цьому місцю. ...
суббота, 06 июля 2019 12:50

Папа Римский резко высказался о Донбассе после встречи с Путиным

  Комментировать
Папа Римский резко высказался о Донбассе после встречи с Путиным
Папа Римский назвал войну на Донбассе - гибридной Фото: DW

Папа Римский Франциск сообщил, что на Донбассе ведется гибридная война, отмеченная печатью пропагандистской лжи и манипуляций.

Об этом он сказал украинским епископам, которых принимал в Ватикане. Свое заявление он сделал на второй день после встречи с президентом России Владимиром Путиным, пишет DW.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт рассказал о встрече Путина и Папы Римского

"Конфликт на востоке Украины сопровождается попытками втянуть в дело и религиозный аспект", - добавил Франциск.

Папа Римский призвал Украинскую греко-католическую церковь к единству и бдительности. В сообщении понтифик не упомянул Россию. Встреча Франциска с руководством УГКЦ продолжится в субботу.

4 июля, президент России Владимир Путин провел в Риме встречу с Папой Римским Франциском.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Филарет объяснил, кто здесь Христос
Филарет объяснил, кто здесь Христос 1 Просмотров: 5652
Путин подарил Папе Римскому "грех"
Путин подарил Папе Римскому "грех" Просмотров: 1800
Сейчас вы читаете новость «Папа Римский резко высказался о Донбассе после встречи с Путиным». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
июля

Допомагають схуднути та продовжують життя: користь від поцілунків

Родственница Сталлоне скрывала украинские корни

Вакцину испытали на покусанному мальчику

Самое читаемое
Звезда &quot;Сватов&quot; подразнила поклонников откровенными снимками
Звезда "Сватов" подразнила поклонников откровенными снимками
13
 1 Просмотров: 57320
У берегов Аляски столкнулись российская и американская подводные лодки
У берегов Аляски столкнулись российская и американская подводные лодки Просмотров: 22743
Без макияжа и фильтров: показали, как выглядят знаменитости в реальной жизни
Без макияжа и фильтров: показали, как выглядят знаменитости в реальной жизни
16
 Просмотров: 21577
Последние новости о женщине, которую живьем сжег жених
Последние новости о женщине, которую живьем сжег жених
 Просмотров: 20961
Как жили австрийцы в галицком селе - подборка фото
Как жили австрийцы в галицком селе - подборка фото
12
 Просмотров: 20565
Политика
Волкер рассказал о встрече Трампа и Зеленского
Волкер рассказал о встрече Трампа и Зеленского Просмотров: 1422
В "Оппозиционные платформе" нервно отреагировали на решение ЦИК относительно Кузьмина
В "Оппозиционные платформе" нервно отреагировали на решение ЦИК относительно Кузьмина Просмотров: 1125
ЦИК сняла Кузьмина по регистрации
ЦИК сняла Кузьмина по регистрации Просмотров: 477
У Зеленского объяснили, почему Мендель не должна отчитываться ГПУ
У Зеленского объяснили, почему Мендель не должна отчитываться ГПУ 1 Просмотров: 1008
Группа ТІК переметнулась к Гройсману
Группа ТІК переметнулась к Гройсману
 Просмотров: 864
Больше всего комментируют
13
Зеленский падает, кум Путина растет: социология за 17 дней до выборов
8
Тимошенко представила обновленную команду "Батькивщины" в Киеве
6
Тимошенко представила обновленную команду столичной "Батьківщини" и ее нового лидера Виталия Нестора
6
"Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" лидируют в предвыборных опросах
3
России ничего не светит с Украиной - Bloomberg
Голосов: 5495
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua