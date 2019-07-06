Папа Римский резко высказался о Донбассе после встречи с Путиным

Папа Римский назвал войну на Донбассе - гибридной Фото: DW

Папа Римский Франциск сообщил, что на Донбассе ведется гибридная война, отмеченная печатью пропагандистской лжи и манипуляций.

Об этом он сказал украинским епископам, которых принимал в Ватикане. Свое заявление он сделал на второй день после встречи с президентом России Владимиром Путиным, пишет DW.

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"Конфликт на востоке Украины сопровождается попытками втянуть в дело и религиозный аспект", - добавил Франциск.

Папа Римский призвал Украинскую греко-католическую церковь к единству и бдительности. В сообщении понтифик не упомянул Россию. Встреча Франциска с руководством УГКЦ продолжится в субботу.

4 июля, президент России Владимир Путин провел в Риме встречу с Папой Римским Франциском.