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пятница, 05 июля 2019 08:40

Путин подарил Папе Римскому "грех"

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Путин подарил Папе Римскому &quot;грех&quot;
Особое внимание соцсетей привлек подаренный Путиным DVD-диск с фильмом Андрея Кончаловского "Грех". ФОТО: "Обозреватель"

Президент России Владимир Путин и Папа Римский обменялись подарками в конце встречи.

Понтифик вручил Путину медаль, послание молодежи и картину XVIII века с видом Ватикана, передаёт "Обозреватель".

Российский президент даровал Папе икону в ризах "Святые Петр и Павел" и альбом с работами Микеланджело.

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Особое внимание соцсетей привлек подаренный Путиным DVD-диск с фильмом Андрея Кончаловского "Грех". Это кинокартина о жизни художника и скульптора Микеланджело Буонарроти.

"Илон, ты слышал, DVD-диск!", "DVD-диск, Карл! Он бы еще VHS-кассету подарил", "Путин подарил Папе грех. Какой проходимец!", "Теперь понятно почему он опоздал - диск, пожалуй записывал "," Теперь Папе надо раскошелится и где раздобыть двд-плеер. Подставил дед Папу "," А если там прослойка, и при нагревании будет выделять микродозы ОВ типа "новичок", что тогда? "," Подарил бы ему просто Кончаловского " , - пишут пользователи.

Президент России Владимир Путин в очередной раз опоздал на встречу с Папой Римским Франциском в Ватикане.

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Дата
05
июля

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