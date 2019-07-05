Путин подарил Папе Римскому "грех"

Особое внимание соцсетей привлек подаренный Путиным DVD-диск с фильмом Андрея Кончаловского "Грех". ФОТО: "Обозреватель"

Президент России Владимир Путин и Папа Римский обменялись подарками в конце встречи.

Понтифик вручил Путину медаль, послание молодежи и картину XVIII века с видом Ватикана, передаёт "Обозреватель".

Российский президент даровал Папе икону в ризах "Святые Петр и Павел" и альбом с работами Микеланджело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин призвал снять блокаду с Донбасса

Особое внимание соцсетей привлек подаренный Путиным DVD-диск с фильмом Андрея Кончаловского "Грех". Это кинокартина о жизни художника и скульптора Микеланджело Буонарроти.

"Илон, ты слышал, DVD-диск!", "DVD-диск, Карл! Он бы еще VHS-кассету подарил", "Путин подарил Папе грех. Какой проходимец!", "Теперь понятно почему он опоздал - диск, пожалуй записывал "," Теперь Папе надо раскошелится и где раздобыть двд-плеер. Подставил дед Папу "," А если там прослойка, и при нагревании будет выделять микродозы ОВ типа "новичок", что тогда? "," Подарил бы ему просто Кончаловского " , - пишут пользователи.

ТАСС сообщает: Путин подарил папе DVD-диск с фильмом Андрея Кончаловского "Грех" о жизни Микеланджело Буонарроти.

DVD-диск, Карл!!! Он бы еще VHS-кассету подарил. — Андрей Мальгин (@andrey_malgin) 4 июля 2019 г.

Президент России Владимир Путин в очередной раз опоздал на встречу с Папой Римским Франциском в Ватикане.