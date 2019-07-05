Филарет объяснил, кто здесь Христос

Филарет сравнил себя с Иисусом Христом. ФОТО: СТРАНА

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет сравнил Епифания и Евстратия Зарю с Иудой, а себя - с Иисусом Христом.

"Христос воспитывал Иуду, и дал ему дар осуществлять чудеса, и учил его. И он вместе с другими апостолами исповедовал Иисуса Христа сыном Божьим, а потом, после всего этого, пошел и продал своего учителя за 30 сребреников", - сказал он в интервью изданию "Страна".

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"УПЦ КП продолжает существовать как отдельная церковь. Какой она была с 1992 года, такой она и остается. А вот считает меня митрополит Епифаний кем-то в своей церкви или не считает - для меня это не имеет значения. Я остаюсь патриархом УПЦ КП", - добавил Филарет.

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав поедет в Рим, чтобы обсудить с Папой Римским Франциском вопрос получения статуса патриархата.