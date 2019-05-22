Рассказали, сколько украинцев считают себя прихожанами ПЦУ

Почти половина украинцев считают себя прихожанами ПЦУ. Фото с открытых источников.

Киевский международный институт социологии провел всеукраинский опрос о том, к какой конфессии или религии себя относят украинцы.

48,8% респондентов относят себя к Православной церкви Украины. 16,3% считают православными без конкретизации патриархата, а 14,2% - являются прихожанами церкви Московского патриархата.

8,8% опрошенных признали себя греко-католиками, 4,3% - атеисты. Остальные не определились или назвали другие конфессии.

В частности, 54,2% респондентов положительно воспринимают создание Православной церкви Украины и предоставления ей томоса. Еще 31,2% имеют нейтральное отношение.

Негативно относятся к этому - 10,9%.

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64,5% опрошенных считают, что условий, определенных в томосе, достаточно для развития независимой украинской церкви и нельзя отказываться от него.

50,6% заявили, что предоставление томоса, скорее, объединяет общество. 30,5%, напротив, считают, что это, скорее, разъединительный фактор для Украины.

Опрос проводился методом CATI - телефонными интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров, с квотной задачей при отборе респондентов.

Участие приняли 1,2 тыс. респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме АР Крым и временно оккупированных территорий на Донбассе.

Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.

Раскола в Православной церкви Украины нет и не будет. Такое заявление сделал предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в Мариуполе. Там находится с первым архипастырским визитом, сообщает пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ.