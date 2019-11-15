Церковный собор постановил расторгнуть связи с Москвой

Великий князь Литовский Витовт пытался избавиться от влияния Москвы на украинскую церковь, путем рукоположения митрополитом Киевским Григория Цамбалака Фото: patrioti.net

Собор епископов в Новогрудке - теперь Беларусь, 15 ноября 1415-го рукоположил болгарского епископа Григория Цамбалака на митрополита Киевского. Это была попытка украинско-литовской иерархии избавиться от влияния Москвы.

Инициатива принадлежала Великому князю Литовскому Витовту. Тот пытался создать Литовскую Митрополию для южных и западных православных епархий. Этому противодействовал Митрополит Киевский и Всея Руси Фотий, который был в Москве и находился под влиянием московской знати.

Сначала великий князь отправил к Константинопольскому патриарху Евфимию письмо со своим кандидатом Григорием, однако Фотию удалось подкупить владыку. Второй раз Витовт попросил у патриарха представить уже его собственную кандидатуру, но тот молчал.

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Тогда в Новогрудке, по личному разрешению Витовта, собор епископов в присутствии украинско-литовской шляхты посвятил Григория Цамбалака без согласия патриарха. Его избрание мотивировали похожими примерами Клима Смолятича, которого избрали в 1147-м, а также подобными прецедентами в других православных странах. Это возмутило Фотия и патриарха, которые наложили на имя Григория анафему.

Цамбалак возглавлял митрополию не долго. Под давлением Константинополя и польского окатоличивания вынужден был покинуть митрополичью кафедру и выехать в Молдову. Фотию удалось ликвидировать Литовскую митрополию и несколько усилить влияние Москвы на православных украинцев.

Православная митрополия Константинопольского патриархата с центром в городе Киеве действовала на украинской территории со времен крещения Руси 988 до разрушения Киева монголо-татарами в 1240 году. После споров относительно нового центра митрополии владыка Максим в 1299 году перенес митрополичью столицу во Владимир-на-Клязьме. С тех пор и до 1461-го митрополит, живший во Владимире, носили титул "Киевский и всея Руси". С 1325-го кафедра митрополита переводится в Москву, а с 1461-го титул меняется на "Московский и всея Руси".