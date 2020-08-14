Глава УГКЦ высказался относительно белорусских митингующих

Патриарх УГКЦ Святослав призвал верующих молиться за белорусов. Фото: wz.lviv.ua

Глава УГКЦ Святослав призвал верующих молиться за прекращение насилия над невинными, за установление общественного строя и согласия в Беларуси.

"В эти драматические дни, когда белорусский народ борется за свои права и свободы, защищая свое волеизъявление, социальную справедливость и собственное достоинство, призываю всех сыновей и дочерей Украинской греко-католической церкви к усиленным молитвам за прекращение насилия над невинными, за установление общественного строя и понимание в белорусском народе, за мир и сохранение единства и целостности Белорусского государства", - говорит предстоятель, сообщает сайт Синода епископов УГКЦ.

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Указывает, что украинцы хорошо понимают белорусов и поддерживают их в борьбе.

"Украинский народ, который в новейшие времена продолжает бороться, защищать и утверждать свою свободу и достоинство, как никто другой знает, как непросто и нелегко полностью очиститься от тоталитарного прошлого, чтоб иметь возможность жить в свободе детей Божьих, свободно и ответственно развивая свое общественное и государственное бытие. Поэтому пусть проявлением нашей солидарности с белорусским народом станет искренняя и сердечная молитва, чтобы Господь Бог сжалился над нашими народами и даровал им освобождение и защиту от видимых и невидимых противоположных сил, исцеление и благословение!" - подчеркнул предстоятель УГКЦ Святослав.

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