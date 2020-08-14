Зеленский призвал Лукашенко воздержаться от насилия

Важно, чтобы белорусы нашли демократический выход из общественно-политического конфликта, говорит Зеленский. Фото: president.gov.ua

Украина призывает власти Беларуси воздержаться от насилия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в пятницу.

"Мы призываем наших белорусских коллег категорически воздержаться от незаконных задержаний и насилия. Нам действительно небезразлично. Мы действительно переживаем за все, что происходит в Беларуси.

Беларусь всегда была хорошим другом и партнером Украины. И для нас важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта. Чтобы Беларусь в дальнейшем развивалась и была демократической, экономически сильной и независимым государством", - говорится в заявлении.

Зеленский напомнил, что сегодня, после настойчивых действий украинской власти, были наконец освобождены украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина.

"Наши правозащитники и журналисты были незаконно задержаны еще 12 августа. Сегодня их освободили. Они не нарушали никаких законов Республики Беларусь и находились там исключительно для получения достоверной информации о событиях, которые там происходят, и для комментирования их в публичном медийном пространстве. Открыто, прозрачно , профессионально. Сейчас они в полной безопасности.

Также сейчас ведутся переговоры для освобождения еще одного украинца - Романа Шишко, который находится в изоляторе города Бреста. Мы настоятельно хотим, чтобы вернули наших граждан домой.

Украина умеет защищать своих граждан и всегда это делать", - заявил глава государства.

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Ранее Верховную Раду требовали созвать на внеочередную сессию для рассмотрения проекта постановления касательно непризнания Украиной выборов президента Беларуси.