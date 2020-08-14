Раду хотят созвать на внеочередную сессию из-за событий в Беларуси

Украина должна сделать четкое заявление, говорят в парламенте. Фото: @verkhovna.rada.ukraine

Верховную Раду хотят созвать на внеочередную сессию для рассмотрения проекта постановления о позиции Украины касательно событий в Беларуси. Об этом заявила представитель фракции "Голос" Инна Совсун.

"По информации СМИ, в Беларуси уже задержаны почти 7 тыс. мирных протестующих. Выборы в демократической стране должны проходить абсолютно не так.

Граждане Украины, которые вышли к посольству Беларуси в Киеве, хотели озвучить свою позицию и поддержку белорусским участникам протеста.

Но для того, чтобы нас услышали, недостаточно таких акций протеста. Необходимо, чтобы Украина как государство выразила свою позицию", - заявила нардеп.

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В парламенте начали регистрацию проекта соответствующего постановления ВР.

Во фракции "Голос" предлагают заявить о непризнании результатов выборов в Беларуси и призвать парламенты демократических стран также выразить свою реакцию.

Ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что Верховную Раду планируют собрать на внеочередную сессию 25 августа.