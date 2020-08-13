Когда соберется Рада

Ожидается, что сессию инициирует президент Владимир Зеленский. Фото: @verkhovna.rada.ukraine

Верховная Рада не будет проводить заседание в День Независимости, 24 августа. Об этом заявил народный депутат, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Повестка дня на внеочередную сессию 25 августа еще формируется.

"24 августа нет никаких заседаний. Есть просто торжественная церемония, празднование Дня Независимости. Она будет происходить где-то в центре города. Мы скоро все узнаем, я не буду открывать пока карты - где это будет, в каком формате.

Все киевляне, гости столицы смогут принять участие в соответствии с карантинными ограничениями, правилами самоизоляции", - цитирует Корниенко "Укрінформ"

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Он рассказал, что на празднование приглашены народные депутаты, а также все должностные лица в государстве.

"Была идея делать именно заседания Верховной Рады еще 24-го. Но, скажем так, видимо есть наслоение тогда мероприятий, и оно не будет таким качественным. Поэтому мы остановились на том, чтобы обсудить (проведение внеочередной сессии ВР - Gazeta.ua) на 25-е", - добавил Корниенко.

Перечень законопроектов для рассмотрения на внеочередной сессии пока обсуждается.

"Наша позиция - что это должны быть максимально объединяющие законопроекты. Которые могут дать положительные сигналы обществу о том, что Верховная Рада может работать вместе и различные фракции объединяются вокруг каких-то очень полезных вещей", - сказал "слуга".

Ожидается, что сессию инициирует президент Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О праздновании 29-й годовщины независимости Украины". В городах будет проведение торжеств с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, участников ООС/АТО и общественности.