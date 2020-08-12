Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости

Приказ о праздновании Дня Независимости подписан. Фото: Укринформ

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О праздновании 29-й годовщины независимости Украины".

Кабинет министров должен разработать и обеспечить реализацию мероприятий по празднованию 29-й годовщины независимости Украины с учетом требований по предотвращению распространения болезни Covid-19, сообщает пресс-служба президента.

В частности, согласно указу, 23 августа, в День Государственного флага Украины, в Киеве, других населенных пунктах, заграничных дипломатических учреждениях Украины, воинских частях должны быть проведены официальные церемонии торжественного поднятия Государственного флага.

В День Независимости Украины, 24 августа 2020 года, в Киеве, других населенных пунктах предусматривается проведение торжеств с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, участников ООС/АТО и общественности.

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В этом году будет праздноваться 29 годовщина провозглашения Независимости Украины.