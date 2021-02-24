"Чтобы все было так, как при Франко" - музейник рассказала, как обустраивали дом писателя

За 66 лет работы в музее Вере Бонь удалось собрать уникальные экспонаты, которые были при жизни Ивана Франко. Фото: Валерий Шмаков

93-летняя Вера Бонь работает в музее Ивана Франко во Львове с 1955 года.

Она была екскурсоводом, заместителем директора и директором учреждения. С 2010 года и по сей день - старший научный работник.

За 66 лет работы в музее ей удалось собрать уникальные экспонаты, которые были при жизни Ивана Франко. По ее соавторству воссоздали родительскую усадьбу Ивана Франко в Нагуевичах. Написала книгу "Дом-музей Ивана Франко во Львове", которую выдала 2006 года и несколько путеводителей по музею Ивана Франко во Львове и Нагуевичах.

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"В доме Франко мы воспроизводили все так, как было при нем. Параллельно работали над созданием родительской усадьбы Франко в Нагуевичах. Мысль об этом созрела у Петра Франко еще в 1940 году. В воспоминаниях друзья писателя также описывали каждый о какой-то отдельной комнате в его доме во Львове, где наш музей. Весь интерьер помогла составить дочь писателя, Анна. Один шкаф Франка сохранился в музее, но известно, что их было два. И нашли второй у Карла Бандривского, лучшего личного приятеля Франко. Поэтому здесь нет случайных вещей ", - рассказывает.

Полное интервью с Верой Бонь читайте в журнале "Країна" от 25 февраля.

С 1944 года по 1946 год украинцев принудительно депортировали из Польской республики в СРСР. Очевидец тех событий, переселенка Вера Бонь рассказала, как все происходило. По ее словам, первые советы пришли в Польшу в 1939 году. Пробыли 3 месяца, а за ними немцы.