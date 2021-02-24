"Один день горело украинское село, другой - польское" - очевидец вспомнила времена переселения

Вера Бонь также попала под переселение из Польши в 1945 году. Фото: Валерий Шмаков

С 1944 года по 1946 год украинцев принудительно депортировали из Польской республики в СРСР.

Очевидец тех событий, переселенка Вера Бонь рассказала, как все происходило.

По ее словам, первые советы пришли в Польшу в 1939 году. Пробыли 3 месяца, а за ними немцы.

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"Деревня богатая и немцы нас выгнали. Поселили семьи немецких фольксдойчев, которых привезли отовсюду. Каждому из них дали по пять наших хозяйств. Нам, украинцам, еще сделали большие привилегии, потому что не расстреляли. Мы могли ехать, куда хотели. Оказались в окрестностях Грубишева. Очень ждали прихода советской власти, верили, что освободит. Они пришли и переарестовалы людей ни за что. Тогда началась борьба поляков с украинцами. Один день горело украинское село, другой - польское. Украинцев стали выселять в Советский Союз. Разрешили выбирать, куда хотим поехать. Родители выбрали Запорожскую область. Осенью 1945 года мы перебрались в село Верхняя Хортица "- вспоминает женщина.

Она также запомнила голод и разруху в те времена и невероятно хороших местных людей.

Полное интервью с Верой Бонь читайте в журнале "Країна" от 25 февраля.

Центр исследований освободительного движения и Архив службы безопасности Украины опубликовали коллекцию документов об "обмене территориями и населением" между Польшей и СССР 15 февраля 1951 года. Такие действия объясняли экономическими интересами двух государств: Польша требовала территорий с запасами нефти и газа, СССР - угольных месторождений. Более 7167 украинских семей из 44 населенных пунктов Бойковщини принудительно переселили в степи южной Украины.