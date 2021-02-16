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вторник, 16 февраля 2021 20:46

Опубликовали уникальные материалы о принудительном переселении украинцев
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Заверенная копия карты - приложении к договору между СССР и ПНР об обмене территориями от 15 февраля 1951 года
Фото: http://avr.org.ua/
Заверенная копия договора
Специальное сообщение от 18 марта 1952 года о «нарушении советской законности» во время переселения жителей Сколевского и Славского районов Дрогобычской области в Забуский район Львовской области
Сообщение в МГБ СССР от заместителя министра государственной безопасности Советского Украина о ходе выселения по состоянию на 5 октября 1951 года
Специальное сообщение от 26 сентября 1951года по результатам почтовой цензуры 10 августа - 10 сентября от переселенцев в Одесскую область, которые хотят уехать в Польшу

Центр исследований освободительного движения и Архив службы безопасности Украины опубликовали коллекцию документов об "обмене территориями и населением" между Польшей и СССР 15 февраля 1951 года. Такие действия объясняли экономическими интересами двух государств: Польша требовала территорий с запасами нефти и газа, СССР - угольных месторождений.

Более 7167 украинских семей из 44 населенных пунктов Бойковщини принудительно переселили в степи южной Украины.

"Документы иллюстрируют историю "Акции-51"- последнего обмена территориями между Советским Союзом и Польшей. Тогда от Украины в пользу Польши отделили Нижне-Устрицкий район Дрогобычской области. Взамен, дали Забуский район Львовской области. Документы хранились в нескольких различных фондах архива СБУ, в частности советской контрразведки. В советское время они все были засекречены. Открытие доступа происходило постепенно в начале 1990-х. Из большинства сняли гриф "секретно" в 2008-2010 годах, с остальных - в 2015-гм, когда приняли закон "О доступе к архивам репрессивных органов ", - рассказал корреспонденту Gazeta.ua директор Отраслевого государственного архива СБУ Андрей Когут.

"Акция-51" известна в научных кругах, но не широко. В архиве не видели чтобы исследователи работали с этими документами. Поэтому решили опубликовать их, чтобы показать существование такой страницы в истории.

"Переселением занимались различные учреждения. Мы выставили документы МГБ. Материалы по "Акции-51" также хранятся в областном архиве во Львове, Центральном государственном архиве общественных объединений и Центральном государственном архиве высших органов власти в Киеве. Еще должны быть в архивах тех областей куда переселяли людей - Одесской, Херсонской, Николаевской и Донецкой.

Опубликованы документы, касающиеся обеспечения проведения обмена территориями - планы и отчеты. Есть доклады о том, как проводили переселение, кого переселяли, что они писали родным в письмах.

"Фактически жителей из Нижне-Устрицкого района переселили на юг Украины. Люди забирали свое имущество и оставляли дома. Здания и все остальное оставалось на месте, что требовало учета. Отдельной задачей стояла борьба с ОУН-УПА. Надо было провести максимальную зачистку. Органы МГБ должны были еще контролировать и шпионить за польской комиссией. Проявляли тех, кто не "внушали доверия". Фиксировали антисоветские разговоры", - отмечает исследователь.

Ответственным за проведение обмена территориями и переселением был начальник УМГБ Дрогобычской области Николай Мороз. Принятием Забужского района в состав Советской Украины занимался начальник Управления МГБ УССР по Львовской области Владимир Майструк. Их контролировал министр госбезопасности Советской Украины Николай Ковальчук.

"Докладывали о тотальном прочесывании бывшей польской территории и обнаружении 3-х пустых укрытий УПА. Только после полной проверки дали разрешение на переселение людей из Ивано-Франковской области", - рассказывает.

Более 32 тыс. человек, преимущественно бойков, выселили в южно-украинские степи.

Автор: http://avr.org.ua/
  Сообщение в МГБ СССР от заместителя министра государственной безопасности Советского Украина о ходе выселения по состоянию на 5 октября 1951 года
Сообщение в МГБ СССР от заместителя министра государственной безопасности Советского Украина о ходе выселения по состоянию на 5 октября 1951 года

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"Там были тяжелые условия. Люди возмущались, но власть пыталась показать переселения, как добровольное. Однако это не было похоже на типичную советскую депортацию, когда выселяли внезапно. Здесь сначала действовали пропагандистские бригады, которые рассказывали как хорошо жить на большой Украине, в степях, где состоятельные колхозы. Организовали показательные поездки для молодежи на юг. Органы МГБ пытались отслеживать настроения переселенцев читая почту, но из нее было видно, что жители этому не верили ", - объясняет Андрей Когут.

"Нам рассказывают сказки, что на большой Украине жить хорошо, но мы знаем советов и не стоит верить им в этом", - писал один из жителей.

Тем, кто не соглашался, угрожали Сибирью. Люди выбирали меньшее зло и ехали в степь.

"Здесь так жарко, что невозможно выдержать, все сгорело от солнца, - писал в письме к родным переселенный в Одесскую область. - Дома лепим из болота, потому что леса здесь нет. Кормят нас горохом, хлебом, дают пол литра молока в день. Таков был дождь, что чуть все не завяло. Наверное, здесь погибнем все".

В сборник опубликованных документов вошли: сам договор обмена и копия советского экземпляра карты обмена, описания границ участков, которые отходили к двум государствам, сообщение с результатам цензуры почты переселенных, сообщение о "нарушении советской законности" во время переселения жителей, отчетные документы о ходе выселения. Посмотреть их можно по ссылке.

Недавно опубликовали 40 документов из криминального дела писателя Валерьяна Пидмогильного. В интернет выложили ордер на обыск в доме "Слово", анкеты, протоколы допросов.

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