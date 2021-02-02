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вторник, 02 февраля 2021 17:03

В свободный доступ выложили документы расстрелянного писателя
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Опубликовали документы из дела Валерьяна Пидмогильного
Фото: avr.org.ua
Опубликовали документы из дела Валерьяна Пидмогильного
Опубликовали документы из дела Валерьяна Пидмогильного
Опубликовали документы из дела Валерьяна Пидмогильного
Опубликовали документы из дела Валерьяна Пидмогильного

Опубликовали 40 документов из криминального дела писателя Валерьяна Пидмогильного.

В интернет выложили ордер на обыск в доме "Слово", анкеты, протоколы допросов, сообщает Центр исследований освободительного движения.

"В одном из протоколов допроса Валерьян Пидмогильный называет литературную организацию МАРС пассивной и рыхлой. В другом протоколе содержатся слова писателя о полученной от неизвестного ему адресата из Германии бандероли с немецкоязычным переводом 2 глав романа "Місто", - говорится в сообщении.

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Документы можно посмотреть на сайте Электронного архива Украинского освободительного движения.

Украинский писатель и прозаик периода Расстрелянного возрождения Валерьян Пидмогильный родился 2 февраля 1901 года в селе Писаревка Днепропетровской области. Для издательства первых приключенческих произведений выбрал псевдоним Лорд Листер. Семья писателя была бедная. Отец заведовал имением местного помещика, умер рано. Мать работала в экономии графа Воронцова-Дашкова, ее характеризуют как интеллигентную женщину.

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