В свободный доступ выложили документы расстрелянного писателя

Фото: avr.org.ua

Опубликовали 40 документов из криминального дела писателя Валерьяна Пидмогильного.

В интернет выложили ордер на обыск в доме "Слово", анкеты, протоколы допросов, сообщает Центр исследований освободительного движения.

"В одном из протоколов допроса Валерьян Пидмогильный называет литературную организацию МАРС пассивной и рыхлой. В другом протоколе содержатся слова писателя о полученной от неизвестного ему адресата из Германии бандероли с немецкоязычным переводом 2 глав романа "Місто", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Сандармохе расстреляли более 6 тыс. украинцев

Документы можно посмотреть на сайте Электронного архива Украинского освободительного движения.

Украинский писатель и прозаик периода Расстрелянного возрождения Валерьян Пидмогильный родился 2 февраля 1901 года в селе Писаревка Днепропетровской области. Для издательства первых приключенческих произведений выбрал псевдоним Лорд Листер. Семья писателя была бедная. Отец заведовал имением местного помещика, умер рано. Мать работала в экономии графа Воронцова-Дашкова, ее характеризуют как интеллигентную женщину.